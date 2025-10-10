Στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού παρουσία της οικογένειάς της και φίλων. Οι δίδυμοι αδελφοί της συνόδευσαν τους γονείς κρατώντας τα χέρια τους, ενώ όλοι μαζί συνόδευσαν τη σορό της 30χρονης στην τελευταία της κατοικία.

Ο επικήδειος του πατέρα της ήταν ιδιαίτερα συγκινητικός, ενώ ο αδελφός της αποχαιρέτησε με δάκρυα την αγαπημένη του αδελφή, εκφράζοντας τον αβάσταχτο πόνο της οικογένειας και την αγνή φύση της Μαρίσσας.

Στην τελετή παρέστησαν φίλοι της οικογένειας, ανάμεσά τους η Μαριέττα Χρουσαλά και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Το κοιμητήριο γέμισε με στεφάνια που απέστειλαν συγγενείς και φίλοι από τον επιχειρηματικό και εφοπλιστικό χώρο.

Η θεία της, Χρυσάνθη Λαιμού, τόνισε τη χαρούμενη και ενεργή προσωπικότητα της ανιψιάς της, η οποία αφιερωνόταν και σε φιλανθρωπικές δράσεις. Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το στεφάνι που έστειλαν οι παππούδες της, με μήνυμα αγάπης και μνήμης.

Προηγουμένως, το Σάββατο, είχε πραγματοποιηθεί τελετή στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο, όπου είχε βαφτιστεί η 30χρονη.

Η οικογένεια έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί πιθανή ιατρική αμέλεια, καθώς η Μαρίσσα είχε αναζητήσει ιατρική βοήθεια μετά την αντίδραση από το τσίμπημα, χωρίς ωστόσο να της δοθεί η κατάλληλη φροντίδα. Η 30χρονη είχε νικήσει τον καρκίνο στο παρελθόν, ενώ η τραγική απώλειά της από ένα τσίμπημα εντόμου συγκλονίζει την οικογένεια και τους φίλους της.

Η έρευνα συνεχίζεται στην Αγγλία, ενώ η οικογένεια αποχαιρετά σήμερα την Μαρίσσα με βαριά καρδιά.