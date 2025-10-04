Σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, τελέστηκε η κηδεία της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού, που βρέθηκε νεκρή στην έπαυλή της στο Λονδίνο λίγες ώρες αφότου είχε πάρει εξιτήριο από νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας.

Το λευκό φέρετρο κατέφθασε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λoνδίνο. Η 30χρονη βρέθηκε νεκρή στην έπαυλή της στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, λίγες ώρες αφού είχε πάρει εξιτήριο από βρετανικό νοσοκομείο.

Η οικογένεια κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατό της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια. Η 30χρονη έφτασε στα επείγοντα με συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, ρίγη, και πρησμένο χέρι από τσίμπημα εντόμου.

Μετά από εξετάσεις που εντόπισαν τοξική επίδραση δηλητηρίου και παρά το γεγονός ότι ο οργανισμός της ήταν σε ανοσοκαταστολή, από το νοσοκομείο τής είπαν να επιστρέψει στο σπίτι της.

Ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροψία, εντόπισε σήψη ως συνέπεια τσιμπήματος στο χέρι. Δεν έχει διευκρινιστεί τι έντομο ήταν εκείνο που τσίμπησε την άτυχη 30χρονη, έτσι θα πραγματοποιηθεί ένας κύκλος πιο εξειδικευμένων εξετάσεων, προκειμένου να βρεθεί ο μηχανισμός θανάτου.

Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων αυτών ενεργειών, η σορός της Μαρίσσας Λαιμού θα μεταφερθεί στην Ελλάδα για να πραγματοποιηθεί η ταφή της την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA: