Η Ελληνική Αστυνομία εξιχνίασε τον εμπρησμό εστιατορίου στη Βουλιαγμένη, που είχε σημειωθεί στις 16 Οκτωβρίου 2024.

Μετά από εκτεταμένη έρευνα και αξιοποίηση του διαθέσιμου υλικού, οι αρχές ταυτοποίησαν ως δράστη έναν 60χρονο άνδρα. Ο ύποπτος συνελήφθη στη Νίκαια Αττικής έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 60χρονος είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, παρακολούθησε για λίγο το εσωτερικό του καταστήματος και στη συνέχεια ανέβηκε στην οροφή του. Εκεί έριξε εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας ανάφλεξη και πυρκαγιά που προκάλεσε σοβαρές ζημιές.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, στην κατοχή του βρέθηκε ένα σκάφος με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή, που είχε δηλωθεί ως προϊόν υπεξαίρεσης στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Ευρήματα από τις αστυνομικές έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες στη Νίκαια και στο Λουτράκι Κορινθίας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

• καραμπίνα χωρίς άδεια,

• τρία εμπροσθογεμή πιστόλια παλαιού τύπου,

• πέντε μαχαίρια,

• δύο ξίφη,

• τσεκούρι,

• δύο φακοί,

• τρία σκάφη,

• τρέιλερ μεταφοράς σκάφους,

• τέσσερις κινητήρες εξωλέμβιων μηχανών,

• ρουχισμός, υποδήματα και δύο σακίδια,

• κινητό τηλέφωνο και usb.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, κατασχέθηκαν επιπλέον τρία σκάφη – δύο εκ των οποίων έφεραν εξωλέμβιες μηχανές – καθώς και δύο τρέιλερ χωρίς εγχάρακτους αριθμούς ταυτοποίησης. Εξετάζεται το νόμιμο της κατοχής τους, ενώ το σκάφος και η μηχανή που είχαν δηλωθεί ως υπεξαιρεμένα θα επιστραφούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.