Δύο ανήλικοι 14 και 15 ετών συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης (9/10) στη Λάρισα, για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, χθες αργά το απόγευμα οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν δύο 13χρόνους ημεδαπούς και με λεκτική απειλή σωματικής βίας, τους εξανάγκασαν να τους παραδώσουν συνολικά 22,20 ευρώ. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν σε σημείο της πόλης και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9,60 ευρώ.

Από την περαιτέρω έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας προέκυψε, ότι οι ανήλικοι δράστες διέπραξαν ακόμη δύο ληστείες σε βάρος άλλων ανηλίκων στη Λάρισα. Στις 16-08-2025 το απόγευμα προς βράδυ προσέγγισαν 15χρονο και με την απειλή μικρού κλειστού σουγιά του απέσπασαν 12,50 ευρώ και στις 18-08-2025 το βράδυ πλησίασαν τρεις 13χρονους και με την απειλή άσκησης σωματικής βίας σε βάρος τους αφαίρεσαν 2 ευρώ.

Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.