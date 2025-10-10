Μια ιδιαίτερη υπόθεση εκπαιδευτικής αδικίας αποκαλύπτεται στην Κρήτη, με πρωταγωνιστή έναν μαθητή της Α’ Λυκείου, ο οποίος συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας γεγονότων που συνέβησαν στο Γυμνάσιο όπου φοιτούσε.

Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας, ο μαθητής είχε προσπαθήσει να αποφύγει τον τότε διευθυντή του σχολείου —έναν άνθρωπο που σήμερα βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου— με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει πολλές απουσίες και τελικά να επαναλάβει τη χρονιά.

Μετά τη σύλληψη του διευθυντή, η οικογένεια κατέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση της απόφασης που τον άφησε στην ίδια τάξη. Το δικαστήριο δικαίωσε τον μαθητή, όμως η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κρήτης δεν έχει εφαρμόσει ακόμη την απόφαση, με αποτέλεσμα να παραμένει καταχωρημένος ως μαθητής Γ’ Γυμνασίου, ενώ φοιτά ήδη στο Λύκειο και συνεχίζει να λαμβάνει απουσίες.

«Έχουμε μία αρκετά ασυνήθιστη περίπτωση. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι ο μαθητής είχε υπερβεί το όριο των αδικαιολόγητων απουσιών στην Γ’ Γυμνασίου, ωστόσο εμείς, καθώς θεωρούμε ότι οι απουσίες, κάποιες απομακρύνσεις ιδιαίτερα που είχαν επιβληθεί θεωρούμε ότι δεν είχαν επιβληθεί νόμιμα, προσφύγαμε δικαστικά», δηλώνει ο δικηγόρος του μαθητή, Μάνος Χριστοφακάκης.

Ο ίδιος προσθέτει πως «το μεγάλο πρόβλημα ξεκινάει από τον πρώην διευθυντή του σχολείου ο οποίος ήταν μία προσωπικότητα που φέρεται συστηματικά να είχε μαινόμενη και καταχρηστική συμπεριφορά», υπογραμμίζοντας ότι, αν και η συγκεκριμένη υπόθεση δεν σχετίζεται με τις σοβαρές ποινικές κατηγορίες για τις οποίες κατηγορείται, η συμπεριφορά του είχε αρνητικό αντίκτυπο στους μαθητές.

Από την πλευρά της, η μητέρα του μαθητή περιγράφει την αδιέξοδη κατάσταση που βιώνει η οικογένεια:

«Όταν πήγαμε να κάνουμε την εγγραφή στο Λύκειο, ‘πετούσε’ το παιδί το σύστημα έξω. Δεν εκτελείται η απόφαση (η δικαστική), είναι το πρόβλημά μας και το μεγάλο ερώτημα».

Και καταλήγει με αγανάκτηση: «Βλέπω το παιδί μου καθημερινά να ταλαιπωρείται και δεν μπορώ να το ανεχτώ άλλο αυτό».