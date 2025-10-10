Με τον επιτετραμμένο πρέσβη της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας στην Ελλάδα, Φιράς Αλ Ρασίντι, συναντήθηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, Μπασσάμ Αζάρ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε η ιστορικά στενή σχέση των δύο λαών και η γεωγραφική εγγύτητα Ελλάδας και Συρίας, που έχουν διαμορφώσει διαχρονικά ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, με έμφαση σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η ναυτιλία, η τεχνολογία και οι τηλεπικοινωνίες. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν ήταν και η προοπτική διοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης στο ΕΒΕΑ, με στόχο την παρουσίαση των συνθηκών και των προοπτικών της συριακής αγοράς στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

Ο κ. Μπρατάκος τόνισε ότι το ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, επιδιώκει τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με διπλωματικές και οικονομικές αρχές της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

«Όταν μια χώρα εισέρχεται σε μια νέα φάση ανασυγκρότησης, δημιουργούνται σημαντικές ανάγκες αλλά και ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα. Στόχος μας, ως ΕΒΕΑ, είναι να συμβάλουμε στην έγκυρη ενημέρωση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, ώστε να γνωρίζει τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν και τις δυνατότητες συνεργασίας που υπάρχουν.

Η ναυτιλία, οι μεταφορές, η ενέργεια, η τεχνολογία και οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τομείς στους οποίους ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν ισχυρή τεχνογνωσία και μπορούν να αναπτύξουν κοινές δράσεις με εταίρους από τη Συρία. Μέσα από τον θεσμικό μας ρόλο, θα συνεχίσουμε να διευκολύνουμε τον διάλογο και να χτίζουμε γέφυρες που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

* Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το ΕΒΕΑ