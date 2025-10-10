Αύξηση στο πλήθος των συμβολαίων ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων καταγράφεται για το 2024 (+17,2%) και σημαντική αύξηση (+79,2%) για τις δηλωθείσες ζημιές του κλάδου.

Αύξηση σημειώθηκε επίσης στις πληρωθείσες αποζημιώσεις (+91,7%) και το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (+35,9%).

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της και αφορά τα στατιστικά στοιχεία ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων έτους 2024.

Συνολικά 1.069 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2024 (912 αντίστοιχα το 2023). Δηλώθηκαν 1.468 ζημιές (819 το 2023) για τις οποίες πληρώθηκαν 0,8 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2023 ήταν 0,4 εκατ. ευρώ και 1,0 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία τα οποία συλλέχθηκαν για το 2024, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών αντιστοιχούν στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν στις παλιννοστήσεις – αντικαταστάσεις

Σύμφωνα με τα δεδομένα των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά αιτία, οι οποίες καταγράφηκαν στο τέλος του έτους 2024, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών εκκρεμών ζημιών και το μεγαλύτερο ποσό εκκρεμών αποζημιώσεων (αθροιστικά) αντιστοιχούν στις παλιννοστήσεις – αντικαταστάσεις.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν τα δίκτυα και πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας (70,4% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου).