Η Τζόαν Κένεντι, η οποία παντρεύτηκε τον Τεντ Κένεντι και πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της παλεύοντας με τον αλκοολισμό, ενώ βρισκόταν στο επίκεντρο των τραγωδιών που έπληξαν την οικογένεια Κένεντι, πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι της στη Βοστώνη. Ήταν 89 ετών.

Η είδηση του θανάτου της Τζόα, πρώτης συζύγου του γερουσιαστή, έφερε στο προσκήνιο όχι μόνο το τέλος μιας ζωής, αλλά το κλείσιμο ενός κεφαλαίου σε μια από τις πιο μυθικές οικογένειες της Αμερικής.

Γεννημένη στις 2 Σεπτεμβρίου 1936 στη Νέα Υόρκη, ως Βιρτζίνια Τζόαν Μπένετ, η Τζόαν μεγάλωσε μέσα σε έναν κόσμο όπου η κομψότητα και η εκπαίδευση συναντούσαν την προσδοκία. Πριν γίνει μέλος της δυναστείας Κένετι, υπήρξε μοντέλο και κλασικά καταρτισμένη πιανίστρια. Η ένταξή της στον κόσμο των Κένεντι έγινε το 1958, όταν παντρεύτηκε τον Τεντ Κένεντι τη χρονιά που έμελλε να ενώσει τη ζωή της με την πολιτική, τις αντιφάσεις και τα βάρη της διασημότητας.

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, η Τζόαν υπήρξε μάρτυρας και συμπαραστάτης μέσα από θριάμβους και κρίσεις. Η οικογενειακή τραγωδία της δολοφονίας του JFK και του Ρόμπερτ Κένεντι, η βαριά απώλεια της κόρης της Κάρα το 2011, δοκιμασία που πρόσθεσε ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην ήδη δύσκολη ζωή της. Η σχέση της με την πολιτική σκηνή, αλλά και η σκιά της υπόθεσης «Chappaquiddick», νησί στη Μασαχουσέτη όπου ο Τεντ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αυτοκινητιστικής τραγωδίας με θύμα τη Mary Jo Kopechne, σφράγισαν τη ζωή τους.

Παράλληλα, η Τζόαν πάλεψε για πάνω από δεκαετίες με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη, θέματα για τα οποία τόλμησε να μιλήσει δημόσια σε μια εποχή που ήταν ταμπού.

Το διαζύγιο ήρθε το 1982, αλλά δεν έσβησε ποτέ την κοινή ιστορία. Μετά το τέλος του γάμου, η Τζόαν στράφηκε στη μουσική, τα γράμματα και στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας ενώ παράλληλα ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα ως υποστηρίκτρια της αποκατάστασης και της ειλικρίνειας γύρω από τον αγώνα κατά των εξαρτήσεων.