Η παγκοσμίου φήμης αλυσίδα φιλοξενίας Aman, γνωστή για τα ήσυχα καταφύγιά της σε εξωτικές τοποθεσίες, ετοιμάζεται να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην ιστορία της πολυτελούς εμπειρίας: τη θάλασσα. Το Amangati, το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο της, αναμένεται να κάνει το παρθενικό του ταξίδι την άνοιξη του 2027, προσφέροντας μια πλωτή εκδοχή της φιλοσοφίας «ηρεμίας και αρμονίας» που χαρακτηρίζει το brand. Το όνομά του, που σημαίνει «ειρηνική κίνηση» στα σανσκριτικά, αποτυπώνει με ακρίβεια το πνεύμα της δημιουργίας του.

Με μήκος 183 μέτρα και μόλις 47 σουίτες, το Amangati διαφέρει ριζικά από τις μαζικές κρουαζιέρες. Ο σχεδιασμός του, υπογεγραμμένος από το κορυφαίο στούντιο Sinot Yacht Architecture & Design, κινείται μεταξύ αρχιτεκτονικής ενός ιαπωνικού ριόκαν και αισθητικής υπερ-γιότ, με καθαρές γραμμές, φυσικά υλικά και μινιμαλιστική πολυτέλεια. Κάθε σουίτα διαθέτει πανοραμικά παράθυρα από το δάπεδο μέχρι το ταβάνι και μεγάλες ιδιωτικές βεράντες, προσφέροντας την αίσθηση μιας ανοιχτής, φωτεινής κατοικίας στη μέση της θάλασσας.

Πέρα από τον σχεδιασμό, οι παροχές φέρουν τη γνωστή υπογραφή της Aman. Τέσσερα διεθνή εστιατόρια, ένα jazz club, αλλά και ένα Aman Spa με ιαπωνικό κήπο υπόσχονται εμπειρίες ευεξίας και γαστρονομίας στο υψηλότερο επίπεδο. Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς του πλοίου είναι το εκτεταμένο beach club στο πίσω μέρος, που επιτρέπει στους επιβάτες να έχουν απευθείας πρόσβαση στη θάλασσα, φέρνοντας το νερό κυριολεκτικά στο κατώφλι της σουίτας τους.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aman, Vlad Doronin, κατά την τελετή ονοματοδοσίας, «το Amangati θα ενσωματώνει την ψυχή του brand μας — την απόλυτη ιδιωτικότητα, την τελειότητα στις παροχές και μια ποιότητα υπηρεσιών που δεν έχει ακόμη βιωθεί στη θάλασσα». Οι εργασίες ναυπήγησης προχωρούν στο ναυπηγείο T.Mariotti στη Γένοβα, με την εξέλιξη του έργου να ακολουθεί αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα.

Η φιλοδοξία της Aman δεν εξαντλείται στην πολυτέλεια. Το Amangati θα διαθέτει υβριδικό σύστημα πρόωσης, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές ρύπων και τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση — μια σαφή ένδειξη της δέσμευσης της εταιρείας για πιο βιώσιμες πρακτικές στον χώρο της φιλοξενίας.

Η Aman δεν είναι η μόνη πολυτελής φίρμα που στρέφεται στις θάλασσες. Ακολουθούν κολοσσοί όπως η Ritz-Carlton, η Belmond, η Four Seasons και η Orient Express, αποδεικνύοντας ότι η νέα εποχή της ναυτικής φιλοξενίας θα είναι συνώνυμη με την αποκλειστικότητα και την αισθητική τελειότητα.

Το Amangati αναμένεται να αποπλεύσει από τη Μεσόγειο την άνοιξη του 2027, με προορισμούς που θα συνδυάζουν τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και την υπογραφή ησυχίας της Aman. Και φυσικά, για όσους αναζητούν την απόλυτη ιδιωτικότητα, το πλοίο θα είναι διαθέσιμο και για ιδιωτικές ναυλώσεις, προσφέροντας μια εμπειρία που δύσκολα θα βρει κανείς αλλού — το δικό του προσωπικό «καταφύγιο στη θάλασσα».