Μετά την επιστροφή του Κίραν Τίρνεϊ στους «Κέλτες», ήταν σχεδόν αναπόφευκτο πως ο 27χρονος αριστερός μπακ θα αναζητούσε αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Και αυτός αποδείχθηκε πως ήταν η Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ.

Ο διεθνής Σκωτσέζος επέλεξε να αφήσει τη Βρετανία για χάρη του ελληνικού πρωταθλήματος, παρότι για λίγο ακούστηκε έντονα το σενάριο μιας μετακίνησης στη «μισητή» Ρέιντζερς με τα σκωτσέζικα ΜΜΕ να προσπαθούν να αναλύσουν το ξεκίνημα του στον Δικέφαλο.

Σε σημερινό (09/10) της δημοσιεύμα ιστοσελίδα που ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα της Σέλτικ, αναφέρεται στον Γκρεγκ Τέιλορ και στις δυσκολίες που έχει για την προσαρμογή του στα ελληνικά και τα… ΠΑΟΚτσήδικα δεδομένα.

Μεταξυ άλλων το σάιτ 67hailhail.com αναφέρει τα εξής:

«Στον ΠΑΟΚ βρήκε γνώριμα πρόσωπα, όπως τον Τζόντζο Κένι, αλλά και τον Γιώργο Γιακουμάκη, με τους οποίους συνυπήρξε στο παρελθόν στη Σέλτικ. Ωστόσο, το ξεκίνημά του στην Τούμπα δεν είναι τόσο εύκολο όσο ίσως περίμενε.

Ο Τέιλορ μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς έχει αγωνιστεί μόλις σε πέντε από τα δώδεκα παιχνίδια του ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έμεινε στον πάγκο, γεγονός που είχε ως συνέπεια να μείνει εκτός αποστολής της εθνικής Σκωτίας για τα επόμενα παιχνίδια.

Οι μόνες του πλήρεις 90λεπτες συμμετοχές ήρθαν στο πρωτάθλημα, ενώ στα προκριματικά του Europa League και στο Κύπελλο Ελλάδας έχει περιοριστεί σε λίγα λεπτά συμμετοχής. Η προσαρμογή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο φαίνεται να είναι πιο δύσκολη απ’ ό,τι υπολόγιζε και δυσκολεύεται να κάνει αισθητή την παρουσία του στον ΠΑΟΚ.

Παρόλα αυτά, ο Τέιλορ δεν δείχνει μετανιωμένος για την επιλογή του. Μιλώντας στο Sky Sports Scotland λίγο μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, είχε περιγράψει τη μεταγραφή του ως «το σωστό βήμα τη σωστή στιγμή». «Ήθελα να βγω από τη ζώνη άνεσής μου και να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Δεν κερδίζεις τίποτα όταν μένεις στάσιμος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, αναφέροντας μάλιστα και τη ζέστη ως ένα από τα πιο… ανατρεπτικά στοιχεία της νέας του καθημερινότητας».

Στον ΠΑΟΚ πιστεύουν πως με τον χρόνο ο Σκωτσέζος μπορεί να βρει τα πατήματά του, αφού διαθέτει εμπειρία, τακτική συνέπεια και χαρακτήρα νικητή – στοιχεία που πάντα εκτιμά ο Λουτσέσκου.

Για την ώρα, ωστόσο, το κεφάλαιο «Γκρεγκ Τέιλορ» παραμένει υπό εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, με τους Σκωτσέζους να παρακολουθούν στενά την πορεία του πρώην αμυντικού της Σέλτικ στη νέα του, όχι και τόσο εύκολη, αποστολή.