Συνολικά, 52 νεαροί ταλαντούχοι παίκτες (εξαιρουμένων των μεταγραφών για τον ΠΑΟΚ Β) εντάχθηκαν στις τάξεις των «ασπρόμαυρων» – μια κίνηση που υπογραμμίζει το ευρύ πλάνο scouting του συλλόγου.

Από την Κ19 έως και την Κ8, και με γεωγραφική κάλυψη που εκτείνεται από την Ελλάδα και την Κύπρο έως την Ιταλία, η επιτυχία των προσθηκών βασίστηκε στη συνδυασμένη δράση του scouting department, των προπονητικών κέντρων και του δικτύου PAOK Network, με αποκλειστικό γνώμονα την ποιότητα και την προοπτική.

Οι Σημαντικότερες Προσθήκες ανά Κλιμάκιο είναι οι εξής σύμφωνα με την αναφορά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Η ενίσχυση δεν ήταν μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική, με την απόκτηση παικτών από μεγάλες ομάδες και ευρωπαϊκά κλαμπ:

Κ19 (Ηλικιακά 2007-2008): Δύο επιθετικοί ξεχωρίζουν: ο Ειρηναίος Παπαδημητρίου (2007) από την ιταλική Πάρμα και ο Σάββας Βαμβακίδης (2008) από τον Παναθηναϊκό.

Κ17 (Ηλικιακά 2009-2010): Τέσσερα παιδιά εντάχθηκαν, μεταξύ των οποίων ο επιθετικός Οδυσσέας Σκαναβής (2009) από την ΑΕΚ και ο μέσος Κωνσταντίνος Αγγελίδης (2010) από την Ομόνοια Λευκωσίας.

Κ15 (Ηλικιακά 2011): Πολλές προσθήκες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των επιθετικών Απόστολου Αθανασέλλη (Δόξα Λέσβου) και Θεόδωρου Τσιλιγκερίδη (ΠΑΣ Αρσακλή) και των αμυντικών από την Κω.

Η Βάση του Μέλλοντος: Κ14 έως Κ8

Η στρατηγική διεύρυνση της βάσης αποδεικνύεται από τις ενισχύσεις στις μικρότερες κατηγορίες, οι οποίες αποτελούν το βασικό τροφοδοτικό κανάλι για τις μεγάλες ομάδες:

Κ14: Προστέθηκαν ο τερματοφύλακας Ιορδάνης Τσιλικίδης και οι επιθετικοί Χρήστος Ζιώγας και Enkel Shkembi (Ακ. Λαμίας).

Κ13: Εντάχθηκαν οι αμυντικοί Σαβιόλ Τάφα (Ηρακλής) και Έκτορας Μαγγλάρης (Μπέμπηδες), καθώς και ο επιθετικός Κωνσταντίνος Σαλιγκαράς (Δήμητρα Τρικάλων).

Κ12 – Κ11: Προστέθηκαν ταλέντα από τη Μακεδονία και τη Θράκη, όπως ο αμυντικός Σπύρος Δικαταπανίδης (Αίαντας Αρκαδικού Δράμας).

Κ10 – Κ8/7: Η ανανέωση φτάνει μέχρι τις πιο νεαρές ηλικίες, με την προσθήκη παικτών όπως ο Θεμιστοκλής Καρυπίδης και ο Τέρι Ογκουνσότο (γιος του Πάτρικ Ογκουνσότο), γεγονός που δείχνει τη φιλοσοφία του συλλόγου για την εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία.

Η σημασία του «Σπιτιού των ασπρόμαυρων ακαδημιών»

Η επιτυχία της προσέλκυσης ταλέντων από όλη την επικράτεια και το εξωτερικό βασίζεται και στη δομή στήριξης που προσφέρει ο ΠΑΟΚ. Φέτος, το «Σπίτι των Ακαδημιών» φιλοξενεί συνολικά 50 νεαρούς αθλητές (47 ποδοσφαιριστές και 3 μπασκετμπολίστες), εκ των οποίων 14 είναι από τις φετινές προσθήκες.

Αυτή η δομή διασφαλίζει συνθήκες υψηλού επιπέδου, οι οποίες είναι συχνά ανεκτίμητες για τους νεαρούς αθλητές μακριά από το σπίτι τους:

Σταθερότητα και Ρουτίνα: Το βασικό όφελος είναι η παροχή ασφάλειας, σταθερότητας και ρουτίνας, στοιχεία που είναι κρίσιμα για την ψυχολογική και αθλητική ανάπτυξη.

Ολιστική Υποστήριξη: Οι αθλητές απολαμβάνουν σωστή διατροφή, ιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη, φροντιστήρια για την εκπαίδευσή τους και τη χρήση υπερσύγχρονου γυμναστηρίου.

Οι 52 αυτές προσθήκες δεν είναι απλώς ονόματα σε μια λίστα, αλλά η ζωντανή απόδειξη της επένδυσης του ΠΑΟΚ στο ελληνικό αθλητικό κεφάλαιο. Το πλάνο στοχεύει στη διαμόρφωση όχι μόνο τεχνικά ικανών παικτών, αλλά και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, έτοιμων να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα στο μέλλον.