Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σχετικά με τον επαναπατρισμό των ακτιβιστών που συμμετείχαν σε αποστολές στη Γάζα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθεί στο μέλλον μια νομική φόρμουλα για τον καταμερισμό του κόστους σε ανάλογες περιπτώσεις, χωρίς όμως να αφορά την συγκεκριμένη κατάσταση.

«Δεν πρόκειται να γίνει σε αυτή την περίπτωση καταλογισμός, όπως μας λένε νομικές υπηρεσίες. Αλλα είναι εύλογος ο προβληματισμός συμπολιτών μας, δεν είναι παράλογοι. Πολύ λογικά εκφράζουν προβληματισμό: Γιατί να πληρώνουμε εμείς τον ακτιβισμό των άλλων» τόνισε ο κ. Μαρινάκης, ενώ συμπλήρωσε: «Και δεν αποκλείεται στο μέλλον να βρεθεί φόρμουλα για καταμερισμό κόστους σε τέτοιες περιπτώσεις»

«Δεν λέμε ότι ήταν παράνομοι οι ακτιβιστές. Ήταν όμως ένας ακτιβισμός με συγκεκριμένους κινδύνους που ήταν γνωστοί.

Δεν είναι λιγότερο ευαίσθητος ένας πολίτης που δεν επιλέγει αυτόν τον ακτιβισμό αλλά συμμετέχει σε οργανωμένες πρωτοβουλίες. Σε συμφωνημένες αποστολές, πολλές εκ των οποίων ήταν πρωτοβουλία της Πολιτείας. Αυτός είναι ένας ανθρωπισμός που δεν θέλει στοιχεία ηρωοποίησης».