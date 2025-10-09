Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου η υπ’ αριθμόν 2973 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει τουλάχιστον 4.600.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι: 4, 7, 10, 23 και 30, ενώ ο αριθμός Τζόκερ είναι το 20.

Από την κλήρωση δεν προέκυψε νικητής με αποτέλεσμα στην επόμενη κλήρωση της Κυριακής 12 Οκτωβρίου να κληρωθούν στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.