Η Αλέκα Παπαρήγα, πρώην γενική γραμματέας του ΚΚΕ, νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αγγειοπλαστικής με stent την προπερασμένη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου.

Μετά το εξιτήριό της, η 79χρονη πολιτικός απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, εκφράζοντας τη βαθιά της εκτίμηση για τη φροντίδα και τον επαγγελματισμό τους.

Αναλυτικά στη δήλωσή της αναφέρει:

«Ευχαριστώ θερμά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του συνόλου της καρδιολογικής κλινικής, του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, της ΜΕΘ και γενικά όλου του νοσοκομείου “Αγία Όλγα”, για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα τους και την επιστημονική αρτιότητα που επέδειξαν, εκτιμώντας ιδιαίτερα το έργο που επιτελούν μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες ελλείψεων και προβλημάτων που αφορούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία».

Η επέμβαση stent είναι μια ιατρική διαδικασία κατά την οποία τοποθετείται μικροσκοπικό μεταλλικό πλέγμα ώστε να διατηρηθεί ανοιχτή μια αρτηρία ή άλλος αγωγός που έχει στενέψει ή αποφραχθεί. Η μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως σε καρδιαγγειακές παθήσεις για την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου.