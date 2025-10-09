Εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή, επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια Λυκείου, στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα.

Ο 40χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο εκπαιδευτικός είχε καταγγελθεί για χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου εις βάρος της μαθήτριας κατά την παράδοση μαθημάτων την περίοδο 2020-21.

Στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά τις πράξεις, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς από την μαθήτρια. Ο ίδιος ωστόσο είχε καταγγελθεί από μία ακόμη έφηβη, στην οποία παρέδιδε μαθήματα, αλλά η περίπτωση αυτή δεν έφτασε στο ακροατήριο.