Μία ακόμη διεθνής επιτυχία για την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα καταγράφηκε στη φετινή δημοσίευση της διεθνώς αναγνωρισμένης κατάταξης «World’s Top 2% Scientists List» του Πανεπιστημίου Stanford των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 1.074 καθηγητές και ερευνητές από ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα συγκαταλέγονται στους πιο επιδραστικούς επιστήμονες παγκοσμίως.

Για το έτος 2024, στη λίστα περιλαμβάνονται 191 μέλη ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 136 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 87 του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και 84 του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιπλέον, διακρίθηκαν 40 ερευνητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 30 του Πολυτεχνείου Κρήτης, 11 του Πανεπιστημίου Πειραιά και 10 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, χαρακτήρισε τη διάκριση ως «μία ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της υψηλής ποιότητας και της διαχρονικής αριστείας της έρευνας που παράγεται στο ΕΚΠΑ». Όπως τόνισε, «η σημαντική συμβολή και η συνολική προσπάθεια όλων των τμημάτων επιβεβαιώνουν την πρωτοκαθεδρία του Πανεπιστημίου Αθηνών στην παραγωγή επιστημονικού έργου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη νοτιοανατολική Ευρώπη».

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλης Βασδέκης, υπογράμμισε ότι «η αριστεία στην έρευνα και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις ήταν ανέκαθεν στρατηγική επιδίωξη στο ΟΠΑ». Πρόσθεσε ότι «η πρόσφατη διάκριση του διδακτικού προσωπικού επιβεβαιώνει τη διαρκή παρουσία του ΟΠΑ στον διεθνή χάρτη της έρευνας και την υψηλού επιπέδου συνεισφορά του στη δημιουργία και διάχυση νέας επιστημονικής γνώσης».

Η μεθοδολογία και οι κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες

Η λίστα περιλαμβάνει είτε τους 100.000 κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως είτε όσους βρίσκονται στο ανώτερο 2% του κλάδου τους. Η μελέτη, με τίτλο «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators», βασίζεται σε δεδομένα της βάσης Scopus και αξιολογεί εκατομμύρια ερευνητές με βάση τις αναφορές στο έργο τους, το h-index και σύνθετους δείκτες απήχησης.

Οι επιστήμονες κατατάσσονται σε 22 επιστημονικά πεδία και 174 υποπεδία, σύμφωνα με την ταξινόμηση Science-Metrix. Η αξιολόγηση αφορά τόσο την ερευνητική απήχηση για το έτος 2024 όσο και το συνολικό επιστημονικό έργο τους.

Σύμφωνα με τη φετινή κατάταξη, οι πέντε κορυφαίοι επιστήμονες στην Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή για το 2024, είναι οι Νικόλαος Απέργης (Πανεπιστήμιο Πειραιά), Γεώργιος Χρούσος (ΕΚΠΑ), Δημήτρης Μούρτζης (Πανεπιστήμιο Πατρών), Νίκος Χατζηαργυρίου (ΕΜΠ) και Σωτήρης Κοτσιανίτης (Πανεπιστήμιο Πατρών).

Αντίστοιχα, για το συνολικό ερευνητικό έργο τους, κορυφαίοι αναδείχθηκαν οι Γεώργιος Χρούσος (ΕΚΠΑ), Μαρίνος Δαλάκης (ΕΚΠΑ), Αντωνία Τριχοπούλου (ΕΚΠΑ), Νίκος Χατζηαργυρίου (ΕΜΠ) και Δημήτρης Ρούκος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).