Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αλλάζουν το σύστημα προαγωγής και απόλυσης για τους μαθητές του λυκείου. Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου με γενικό μέσο όρο (ΓΜΟ) μικρότερο του 10, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος τον Ιούνιο και δεύτερη ευκαιρία τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν συγκεντρώνουν ΓΜΟ 10 θα δίνουν πλέον τόσο γραπτές όσο και προφορικές εξετάσεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Αν και μετά τη διαδικασία αυτή δεν επιτύχουν τον απαιτούμενο μέσο όρο, θα υποχρεώνονται να επαναλάβουν την ίδια τάξη. Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της αξιολόγησης και στη βελτίωση του επιπέδου σπουδών.

Για όσους μαθητές της Γ’ Λυκείου δεν πετυχαίνουν τον ΓΜΟ, προβλέπεται ειδική εξεταστική τον Ιούνιο και δεύτερη τον Σεπτέμβριο. Αν αποτύχουν και στις δύο, δεν χρειάζεται να φοιτήσουν ξανά, αλλά μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις επόμενων ετών προκειμένου να λάβουν το απολυτήριό τους.

Διαχωρισμός μαθημάτων και τρόπος εξέτασης

Τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου χωρίζονται σε δύο ομάδες, ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης. Η Ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) καθώς και όλα τα μαθήματα Προσανατολισμού.

Η Ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής. Οι εξετάσεις της Ομάδας Α’ θα συνδυάζουν προφορική και γραπτή αξιολόγηση, ενώ τα μαθήματα της Ομάδας Β’ θα εξετάζονται αποκλειστικά προφορικά.

Για την Ομάδα Α’, πριν από την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, θα πραγματοποιείται ειδική εξεταστική περίοδος για τα μαθήματα στα οποία ο βαθμός είναι κάτω από 10. Οι εξετάσεις αυτές θα είναι γραπτές και θα διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων.

Όσον αφορά την Ομάδα Β’, η προφορική εξέταση θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτεί ο διευθυντής ή η διευθύντρια του σχολείου, με τη συμμετοχή δύο καθηγητών της ίδιας ειδικότητας. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών θα αποτελεί τον τελικό ετήσιο βαθμό του μαθητή στο συγκεκριμένο μάθημα.