Tο Λύκειο Πικερμίου είναι το πρώτο σχολείο για τη νέα χρονιά που τελεί υπό κατάληψη, από εχθές Πέμπτη (18/09/2025). Οι μαθητές προχώρησαν σε αυτή τη διαμαρτυρία για το καθημερινό πρόβλημα της μεταφορά τους από και προς το σχολείο με λεωφορεία.

Γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανησυχία τους, τονίζοντας πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ομαλή λειτουργία του σχολείου αλλά και την ασφάλεια των μαθητών, αφού αρκετοί αναγκάζονται να μετακινούνται με μέσα που δεν είναι κατάλληλα ή να περπατούν σε δρόμους χωρίς την απαραίτητη υποδομή.

Η κινητοποίηση αυτή, αναφέρουν οι μαθητές, θα συνεχιστεί έως ότου βρεθεί άμεση λύση. Όπως τονίζουν, το ζήτημα πέρα από την καθημερινή τους ταλαιπωρία αφορά και την ίδια τους την ασφάλεια.

Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν στην Περιφέρεια Αττικής οι γονείς, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, διαμαρτυρόμενοι για το οξύ ζήτημα της μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία.

Σύμφωνα με τους γονείς, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ανατολική Αττική, όπου δεκάδες σχολεία βασίζονται αποκλειστικά στη μεταφορά με λεωφορεία για να εξασφαλίσουν την καθημερινή πρόσβαση των παιδιών. Παρ’ όλα αυτά, περίπου 100 δρομολόγια κάθε χρόνο μένουν “στον αέρα”, καθώς οι σχετικοί διαγωνισμοί που προκηρύσσει η Περιφέρεια κηρύσσονται άγονοι.

Διαβάστε ΕΔΩ την επιστολή της Διευθύντριας Γυμνασίου Πικερμίου για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος μεταφοράς μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου Πικερμίου.

Τα αιτήματα των γονέων – Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής ζητά: