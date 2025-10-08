Με μία ροκ συναυλία παρουσία 15.000 υποστηρικτών του συνδύασε ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι την παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Η κατασκευή του θαύματος», ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 26ης Οκτωβρίου, ενθουσιάζοντας μεν το κοινό, προκαλώντας δε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Ο γνωστός για το εκκεντρικό του στυλ Μιλέι άφησε στην άκρη την πολιτική, για να πιάσει το μικρόφωνο, ερμηνεύοντας τραγούδια με έντονο συμβολισμό αντίστασης, όπως το «Demoliendo Hoteles» και το «Libre» του Nino Bravo, σχολιάζει το CNN.

“RAGE AGAINST THE VAGINE” Por la presentación de la banda del presidente Javier Milei. pic.twitter.com/clGOCZcN4X — Tendencias Mundiales (@porqetendencias) October 7, 2025

Τα κομμάτια παραπέμπουν σε περιόδους καταπίεσης, τόσο στην Αργεντινή της στρατιωτικής δικτατορίας, όσο και στην Ισπανία του Φράνκο. Το σκηνικό στήθηκε σε μια περίοδο εσωτερικής αναταραχής για το κυβερνών κόμμα μετά την παραίτηση του υποψηφίου βουλευτή Χοσέ Λουίς Έσπερτ, ο οποίος κατηγορείται για σχέσεις με εμπόρους ναρκωτικών, κατηγορίες τις οποίες αρνείται. Ο Μιλέι απέφυγε να αναφερθεί άμεσα στο θέμα, αλλά στήριξε δημόσια τον αντικαταστάτη του για την προεκλογική κούρσα.

Η επιλογή του προέδρου να «ροκάρει» εν μέσω σοβαρών οικονομικών προκλήσεων προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις. Ο κυβερνήτης του Μπουένος Άιρες, Άξελ Κιτσιλόφ, κατηγόρησε τον Μιλέι ότι «ζει σε άλλη πραγματικότητα», ενώ ο βουλευτής Ρικάρντο Λόπες Μέρφι σχολίασε σκωπτικά: «Γύρνα πίσω στον πλανήτη Γη, πρόεδρε. Η χώρα σε χρειάζεται εδώ». Παρά τις αντιδράσεις, ο Μιλέι χρησιμοποίησε τη βραδιά για να συσπειρώσει τη βάση του ενόψει των εκλογών.