Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, υπέστη το μεγαλύτερο πολιτικό πλήγμα από την έναρξη της θητείας του τον Δεκέμβριο του 2023, μετά την ήττα του κόμματός του La Libertad Avanza στις εκλογές της επαρχίας Μπουένος Άιρες, όπου το ένα τρίτο του εκλογικού σώματος της χώρας είναι εγγεγραμμένο. Το περονιστικό κόμμα Fuerza Patria επικράτησε με ποσοστό άνω του 47%, αφήνοντας τους φιλελεύθερους του Μιλέι στο 33,8%. Η ήττα ενισχύει τη δυναμική του περονισμού και αποδυναμώνει τις πιθανότητες του προέδρου ενόψει των εθνικών εκλογών της 26ης Οκτωβρίου, στις οποίες θα ανανεωθεί η μισή σύνθεση του Κογκρέσου.

Αναγνωρίζοντας την ήττα του, ο Μιλέι έκανε λόγο για «βαθιά αυτοκριτική», απέκλεισε ωστόσο οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις σκληρές πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζει. Κατηγόρησε το «ισχυρό και έμπειρο κομματικό μηχανισμό του περονισμού» για την ήττα, ενώ εμφανίστηκε αποφασισμένος να δώσει τη μάχη στις επερχόμενες εκλογές.

Η ανατροπή είχε άμεσες οικονομικές συνέπειες. Ο δείκτης S&P Merval κατρακύλησε πάνω από 13%, οι μετοχές μεγάλων τραπεζών και ενεργειακών εταιρειών σημείωσαν απώλειες έως 17%, ενώ το ρίσκο χώρας ξεπέρασε τις 1.100 μονάδες και το δολάριο εκτινάχθηκε στα 1.432 πέσος. Το χρηματιστηριακό σοκ ήρθε να επιβεβαιώσει την εύθραυστη ισορροπία της χώρας υπό τη διακυβέρνηση Μιλέι.

Ταυτόχρονα, η πολιτική κρίση διογκώθηκε από καταγγελίες διαφθοράς που αγγίζουν την αδελφή και στενή συνεργάτιδά του, Καρίνα Μιλέι, ενώ η πρώην πρόεδρος Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρτσνερ δεν έχασε την ευκαιρία να καυτηριάσει τις επιλογές του μέσω κοινωνικών δικτύων, κατηγορώντας τον για κυνισμό και ηθική εκτροπή.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Μιλέι συγκρότησε συμβούλια με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών όπως η υπουργός Ασφαλείας Πατρίσια Μπουλρίτς, επιχειρώντας να επανασυσπειρώσει το εκλογικό του κοινό. Ωστόσο, η απάντησή του στην εκλογική ήττα ήταν νέα διαδοχικά βέτο. Απέρριψε νομοσχέδια για τη χρηματοδότηση πανεπιστημίων, την ενίσχυση της υγείας στον παιδιατρικό τομέα και τη στήριξη των περιφερειακών ταμείων, επικαλούμενος την πολιτική «μηδενικού ελλείμματος». Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν νέα πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να τον κατηγορεί ότι «θυσιάζει το μέλλον των Αργεντινών στις ιδεοληψίες του».

Η διπλή πίεση –εκλογική και οικονομική– φέρνει τον Αργεντινό πρόεδρο αντιμέτωπο με το πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της θητείας του. Η εικόνα του «outsider» με το ηλεκτρικό πριόνι ενάντια στο σάπιο κράτος δοκιμάζεται σκληρά από την πραγματικότητα. Αν ο Οκτώβριος επιφυλάσσει νέα ήττα, τότε τα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του πολιτικού σχεδίου Μιλέι θα ενταθούν ακόμη περισσότερο.