Η περίπτωση της Kira Rai και ο ρατσιστικός πόνος πίσω από τα like

Η Kira Rai, νεοαπόκτητο στέλεχος της Peterborough United, μίλησε στο Sky News για το τι αντιμετώπισε μόλις υπέγραψε στην ομάδα. Παρά την υποδοχή από τον σύλλογο, δέχτηκε ρατσιστικά σχόλια μέσα από τα social media: μηνύματα που ειρωνεύονταν την καταγωγή της και της έλεγαν ότι «δεν ανήκει εδώ» και πρέπει να επιστρέψει στη χώρα της.

Ακόμα και στην τέταρτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, η Rai τονίζει ότι η έκθεση μέσα από τα social media μετατρέπεται σε σκιά που δύσκολα αντέχει κανείς.

«Ήταν στιγμή που έπρεπε να γιορτάσω. Νέα ομάδα. Ντεμπούτο. Και αντί γι’ αυτό, διάβασα προσβολές», υπογράμμισε.

Making a stance together 💙💙 There is no place for racism in any area of life, and it is our responsibility as a footballing community to stand together in the face of adversity. Football is a place for everyone. We thank every club that has today stood together and said no… pic.twitter.com/upx5axCBen — The Posh Women (@theposhwomen) October 5, 2025

Στοιχεία που σοκάρουν

Οι καταγγελίες για διαδικτυακό ρατσισμό φθάνουν ήδη τις 170 για τη φετινή σεζόν — έναντι μόλις 54 την ίδια περίοδο της σεζόν 2022-23.

Υπάρχει σημαντική αύξηση των υποθέσεων που υπερβαίνουν το όριο ποινικής δίωξης.

Ο Mark Roberts, επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομάδας της αστυνομίας, δήλωσε ότι είναι “απογοητευτικό” το να βλέπεις να αυξάνονται οι αναφορές και να «εισβάλλουν» στο γήπεδο όσα γράφονται διαδικτυακά.

Από το διαδίκτυο στα γήπεδα

Καθώς τα social media δίνουν το «άνοιγμα», πολλοί σχολιαστές εκφράζουν ανησυχίες για το πώς οι διαδικτυακές επιθέσεις «μεταφέρονται» στον φυσικό χώρο του γηπέδου – με ρατσιστικά επεισόδια να εμφανίζονται και στις εξέδρες. Η αστυνομία διαπιστώνει ότι σε μικρότερες κατηγορίες εμφανίζονται πλέον περιστατικά «creeping back into stadiums» όπως τα ονομάζουν οι Αρχές της Αγγλίας.

Τι ζητούν οι αρχές — και τι προβλήματα υπάρχουν

Ο Roberts υποστηρίζει ότι χρειάζεται μια συντονισμένη δομή ανάμεσα στην αστυνομία, τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ομάδες κατά του ρατσισμού και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος: να υπάρχει κοινός τρόπος αντιμετώπισης — εκπαίδευση, αντίδραση εντός γηπέδου, αντίδραση online.

Ωστόσο, όχι όλες οι πλατφόρμες δέχονται τα σχόλια που υπερβαίνουν το ποινικό όριο ως ενέργειες που παραβιάζουν τις δικές τους οδηγίες. Υπάρχει κριτική ότι πολλές φορές δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε τι ορίζεται ως έγκλημα και τι ως παραβίαση πολιτικής πλατφόρμας.