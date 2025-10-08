Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την απόφασή της να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η Ελλάδα εξακολουθεί να απαλλάσσει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα προϊόντα που προμηθεύουν τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών στα χερσαία σύνορα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία.

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι, βάσει του ενωσιακού δικαίου, τα κράτη μέλη που διέθεταν καταστήματα αφορολόγητων ειδών εκτός αερολιμένων ή λιμένων την 1η Ιουλίου 2008 μπορούσαν να διατηρήσουν την απαλλαγή αυτή μόνο έως τον Ιανουάριο του 2017. «Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν επιτρέπεται πλέον βάσει των κανόνων της ΕΕ, η Ελλάδα εξακολουθεί να κάνει χρήση της απαλλαγής αυτής», αναφέρει η Επιτροπή, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών κρίνονται ανεπαρκείς.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, θεωρώντας ότι η Ελλάδα δεν έχει προσαρμόσει πλήρως το εθνικό της δίκαιο στις κοινοτικές διατάξεις.

Υπενθυμίζεται ότι, παρά τις διαδοχικές νομοθετικές αλλαγές από το 2016 έως το 2023, η χώρα εξακολουθεί να απαλλάσσει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τις παραδόσεις προϊόντων που πραγματοποιούνται από καταστήματα στα χερσαία σύνορα προς ταξιδιώτες με προορισμό χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου θεσπίζει ενιαίους κανόνες για τον χρόνο επιβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τις περιπτώσεις απαλλαγής. Από τον Ιανουάριο του 2017, οι παραδόσεις προϊόντων που πραγματοποιούνται από καταστήματα στα χερσαία σύνορα προς ταξιδιώτες εκτός ΕΕ δεν μπορούν πλέον να απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, και πρέπει να καταβάλλεται ο αντίστοιχος φόρος κατανάλωσης.