Τα όσα έζησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της σύλληψής του από Ισραηλινούς στρατιώτες περιέγραψε το πρωί της Τετάρτης (8/10) στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA ο γνωστός ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος, μέλος της αποστολής Global Sumud Flotilla, που είχε στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι ακτιβιστές, ανάμεσά τους και Έλληνες, συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν την αποστολή τους. Σε βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνεται η στιγμή που τα ελληνικά σκάφη αναχαιτίζονται από ισραηλινές δυνάμεις. Οι συμμετέχοντες κρατήθηκαν για τέσσερις ημέρες, προτού επιστρέψουν αεροπορικώς.

«Φτάσαμε τόσο κοντά στη Γάζα που βλέπαμε τους καπνούς και ακούγαμε τους βομβαρδισμούς. Φοβόμασταν, αλλά σκεφτόμασταν τι ζουν οι Παλαιστίνιοι και παίρναμε θάρρος», είπε ο Αποστολόπουλος.

Ο ίδιος περιέγραψε σκηνές έντασης κατά την αναχαίτιση:

«Μπήκαν μπροστά μας και μας χτύπησαν με κανόνια νερού. Κάναμε ελιγμούς, αλλά μας καταδίωξαν και τελικά κατέλαβαν το σκάφος. Μας σημάδευαν με τα όπλα και μας οδήγησαν σε ισραηλινό λιμάνι. Μας έδεσαν τα χέρια και μας ανάγκασαν να κοιτάμε το δρόμο για έξι ώρες· όποιος σήκωνε το κεφάλι, τον χτυπούσαν και τον έφτυναν».

Τι είπε για τις συνθήκες κράτησης της Γκρέτα Τούνμπεργκ

Αναφερόμενος στη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, που επίσης συμμετείχε στην αποστολή, περιέγραψε σκηνές εξευτελισμού: «Την άρπαξαν, την τύλιξαν με σημαία του Ισραήλ, την έριξαν κάτω και την έφτυναν. Την περιέφεραν μέσα στους στρατιώτες που φώναζαν “εδώ είναι Ισραήλ”. Την εξευτέλισαν, αλλά δεν μάσησε».

Ο Αποστολόπουλος τόνισε πως «πρόκειται για την πρώτη γενοκτονία που βλέπουμε ζωντανά, μέσα από τις κάμερες», ενώ κατήγγειλε ότι το Ισραήλ παρουσίαζε τα μέλη της αποστολής ως «τρομοκράτες της Χαμάς».

«Μας είχαν δεμένους έξι ώρες χωρίς νερό. Μας έκλεισαν σε κλούβα, μας έδεσαν τα μάτια και έβαλαν την ψύξη στο φουλ – βασανιστήριο διά του ψύχους. Κάποιοι ηλικιωμένοι κινδύνεψαν, καθόντουσαν αγκαλιά για να ζεσταθούν. Δεν είδαμε ποτέ γιατρό ή φάρμακα. Όταν ζητήσαμε ινσουλίνη για έναν ασθενή, οι στρατιώτες απάντησαν πως “δεν έχουμε γιατρούς ούτε για ζώα, δεν υπάρχουν κτηνίατροι”», πρόσθεσε.