Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα της αιματηρής επίθεσης στη Δροσιά, που σημειώθηκε την προηγούμενη Τρίτη (30/9) και ο οποίος είναι ο άνθρωπος που φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας να φέγγει μέσα στο σκοτάδι με φακό.

Ο αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε καρέ-καρέ στο MEGA, όσα έζησε εκείνο το βράδυ. Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή Live News, τη στιγμή που ο δράστης πυροβόλησε το θύμα του, εκείνος βρισκόταν κοντά και άκουσε κάποιον να φωνάζει «βοήθεια». «Άνοιξα τον φακό του κινητού, για να δω από πού ερχόταν η φωνή», ανέφερε. «Το θύμα είχε πέσει μέσα στους θάμνους και δεν φαινόταν. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε, από πού ακούγονταν οι φωνές, όταν ξαφνικά ακούστηκε μια αντρική φωνή να ρωτά “πού είναι;”».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδε έναν άνδρα με κουκούλα και φουλάρι μέχρι τη μύτη να πλησιάζει. «Πλησίασε, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες τρεις φορές. Δεν φοβήθηκε καθόλου. Ήταν και μια κυρία στο μπαλκόνι, αλλά εκείνος δεν σταμάτησε ούτε στιγμή», περιέγραψε. Ο αυτόπτης μάρτυρας είπε, πως αρχικά άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, χωρίς να δώσει σημασία, όμως όταν άκουσε κάποιον να φωνάζει «με πυροβόλησαν», έτρεξε προς το σημείο. «Στην είσοδο κρύφτηκα. Ο δράστης μετά βγήκε από την κεντρική έξοδο και περπατούσε, σαν να πήγαινε βόλτα», πρόσθεσε.

«Ακούσαμε μια φωνή στο σκοτάδι, από κάποιον που μιλούσε ήρεμα, σαν να μην έτρεχε τίποτα. Εγώ είχα περισσότερη ένταση από αυτόν», είπε χαρακτηριστικά. «Ρώτησε “πού είναι” και του είπα πως ήταν πίσω από τους θάμνους, γιατί το θύμα δεν φαινόταν. Εκεί υπάρχει μια ράμπα και ο άνθρωπος είχε πέσει από κάτω» συνέχισε. Ο αυτόπτης μάρτυρας στην αρχή δεν αντιλήφθηκε, πως αυτός που ρωτούσε, ήταν ο δράστης, αλλά νόμιζε ότι ήταν κάποιος γείτονας, που προσπαθούσε να δει κι αυτός πού βρίσκεται ο τραυματίας.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο δράστης έψαχνε το θύμα, για να το αποτελειώσει, μιλώντας ψύχραιμα, με τρόπο που έκανε τους παρευρισκόμενους να νομίζουν, ότι ίσως ήταν κάποιος ένοικος. «Ήταν σκοτάδι και δεν φαινόταν καθαρά. Όταν έκανε μερικά βήματα, είδα ότι φορούσε κουκούλα και φουλάρι στο πρόσωπο. Μόνο τα μάτια του φαίνονταν» λέει ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος μίλησε για δύο λεπτά με το θύμα, προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε συμβεί. «Μετά από λίγο, ο δράστης ρώτησε ξανά “πού είναι;” και με αργό βήμα πλησίασε, έβγαλε το περίστροφο και τον πυροβόλησε άλλες τρεις φορές».

«Δεν περιγράφεται αυτό που ένιωσα, από τον φόβο έφυγα και πήγα να κρυφτώ απέναντι, εκείνη τη στιγμή αυτό έκανα ενστικτωδώς. Και μετά βγήκε από την κεντρική πόρτα περπατώντας πολύ άνετα, ούτε να κοιτάξει αριστερά-δεξιά αν τον είδε κανείς, τίποτα», κατέληξε. Μόλις έφυγε ο δράστης, οι γείτονες κάλεσαν την Άμεση Δράση. Ο 38χρονος που παρέμενε αιμόφυρτος στην αυλή του σπιτιού, φέρεται να κάλεσε την μητέρα του, που έσπευσε στο σημείο. «Μετά τον πρώτο πυροβολισμό πρέπει να πήρε τηλέφωνο την μητέρα του. Ήρθε η μητέρα του και μιλούσαν, μέχρι να έρθει η Αστυνομία. Το θύμα είχε τις αισθήσεις του, μας είπε ότι είχε φάει μια σφαίρα στο στήθος, μία στο χέρι και μία στο πόδι».

Οι κινήσεις του δράστη

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 29χρονος, που θεωρείται βασικός ύποπτος για την επίθεση. Ο ίδιος φέρεται να αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από τη σοκαριστική απόπειρα δολοφονίας, που ως κίνητρο φαίνεται να είναι η ερωτική αντιζηλία για μία 27χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία, με την οποία το 38χρονο θύμα είχε παλαιότερα σχέση και είχαν αποκτήσει ένα παιδί ηλικίας 5 ετών σήμερα.

Καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν η κατάθεση οδηγού ταξί, με τους αστυνομικούς να είναι πεπεισμένοι πως ο 29χρονος μάγειρας που συνέλαβαν στην Ζάκυνθο, είναι ο δράστης της επίθεσης. «Παρέλαβα αυτόν τον νεαρό άνδρα από τα ΚΤΕΛ και μου ζήτησε να τον μεταφέρω στη Δροσιά. Όταν φτάσαμε στο σημείο, μου ζήτησε να τον περιμένω, επικαλούμενος μια δουλειά που είχε να κάνει. Μετά από λίγο, ο άνδρας επέστρεψε στο σημείο που τον περίμενα, μπήκε στο ταξί μου και μονολεκτικά μου είπε “πάμε να φύγουμε”, ζητώντας να τον γυρίσω και πάλι στα ΚΤΕΛ», είπε ο οδηγός ταξί.

Όταν τον συνέλαβαν, ο νεαρός μάγειρας αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως δεν βρισκόταν καν στην Αθήνα, αλλά στη Ζάκυνθο όπου εργαζόταν στην κουζίνα γνωστού εστιατορίου, κάτι που όπως αποκάλυψε το MEGA, δεν ισχύει, αφού είχε απολυθεί από την εργασία του. Αλλά και ο συγκάτοικος του είπε στους αστυνομικούς, ότι ο 29χρονος δεν βρισκόταν εκείνη τη μέρα στην Ζάκυνθο. Αύριο Πέμπτη (9/10) ο 27χρονος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.