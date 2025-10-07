Έπειτα από εκτεταμένη προανάκριση και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και ταυτοποίησαν τον 29χρονο ως τον δράστη της απόπειρας δολοφονίας εναντίον 38χρονου έξω από το σπίτι του στη Δροσιά.

Τον πυροβόλησε τρεις φορές

Ο 29χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, προσέγγισε τον 38χρονο τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του στην περιοχή της Δροσιάς, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και τον πυροβόλησε 3 φορές με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Πρόσωπο με πρόσωπο

Ο 38χρονος ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δράστη που του είχε στήσει καρτέρι στον κήπο του σπιτιού στη Δροσιά νωρίς το πρωί της περασμένης Τρίτης (30.09.2025) ενώ μετά την απόπειρα δολοφονίας πήγε μόνος του στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας σοβαρά τραύματα στο πόδι και τη σπονδυλική στήλη.

Η ειδική ομάδα

Άμεσα, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών οι οποίοι τον εντόπισαν να κινείται με όχημα το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (04.10.2025) στο νησί της Ζακύνθου.

Του έκαναν σήμα για έλεγχο όμως ο 29χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και μετά από καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, δυνάμει εντάλματος, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 38χρονου καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.