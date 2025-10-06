Η γυναίκα με καταγωγή από την Ρουμανία, που εμφανίζεται ως η «πέτρα του σκανδάλου» στην αιματηρή επίθεση σε βάρος 38χρονου στη Δροσιά, καθώς στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με το θύμα και αργότερα είχε σχέση με τον 29χρονο κατηγορούμενο, έσπασε τη σιωπή της μιλώντας στο MEGA και προσπάθησε να διαχωρίσει τη θέση της.

Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή Live News, ούτε ήξερε για την επίθεση, ούτε η ίδια την πυροδότησε με κάποιο τρόπο. «Είμαι ελεύθερη στη ζωή μου, δεν έχω ούτε σχέση, δεν έχω ούτε άνδρα, δεν έχω τέτοια. Έχω αφοσιωθεί το παιδί μου» είπε. Όπως πιστεύει, κάποιοι προσπαθούν σκόπιμα να την εμπλέξουν στην υπόθεση, για να μην αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια της επίθεσης. Λέει πως έπαθε σοκ, όταν είδε το βίντεο με την επίθεση που δέχτηκε ο πρώην σύζυγός της. Δεν μπορεί να καταλάβει ποιος ήταν ο άνδρας, που λίγο έλειψε να τον σκοτώσει. «Ήταν ασύλληπτα σοκαριστικό, ανατρίχιασα ολόκληρη» λέει.

Γκρεμίζει το άλλοθι του βασικού υπόπτου ο συγκάτοικος του

Την επίθεση σε βάρους του 38χρονου στην αυλή του σπιτιού του στη Δροσιά στις 30 Σεπτεμβρίου κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας του σπιτιού. Το θύμα κατονόμασε τον άνδρα που τον έβαλε στο στόχαστρο και χθες Κυριακή (5/10) ο 29χρονος ύποπτος συνελήφθη. Ο ίδιος πάντως, που εργάζεται ως σεφ στη Ζάκυνθο, αρνείται τα πάντα και επικαλείται άλλοθι, που όπως υποστηρίζει, αποκαλύπτει ότι την ώρα της επίθεσης, ο ίδιος δεν βρισκόταν στη Δροσιά. Ωστόσο, ο συγκάτοικος του 29χρονου μιλώντας στην εκπομπή του MEGA καταρρίπτει το άλλοθί του και λέει, ότι εκείνη την ημέρα ο κατηγορούμενος δεν ήταν στη Ζάκυνθο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο της επίθεσης, τα χαρακτηριστικά του δράστη είναι καλυμμένα. Ο 38χρονος όμως υποστηρίζει, πως τον αναγνώρισε και πως επρόκειτο για το σύντροφο της πρώην γυναίκας του. «Τότε επικοινώνησα μαζί του, μπροστά στους αστυνομικούς, του έκανα κάποιες ερωτήσεις, όπου αποκρίθηκε “καμία σχέση, εγώ είμαι στο νησί, δεν ξέρω τίποτα, από εσένα το ακούω”» είχε πει το θύμα. Ο 29χρονος, που χθες συνελήφθη από αστυνομικούς, επιμένει ότι την ώρα της επίθεσης εργαζόταν στην κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο και όπως είπε, υπάρχουν πολλοί που μπορούν να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του. «Δεν το έχω κάνει εγώ. Είμαι αθώος. Έχω άλλοθι για εκείνη την ημέρα. Δεν ήμουν στην Δροσιά. Με κατηγορούν άδικα. Μπορώ να καλέσω μάρτυρα για να σας επιβεβαιώσει τα όσα λέω» είπε χαρακτηριστικά.

O ίδιος ο 29χρονος αναζητώντας εργασία, αναφέρει περιγράφοντας τον εαυτό του: «Είμαι ευγενικός, δίκαιος και παθιασμένος με οτιδήποτε κάνω. Έχω 8 χρόνια εμπειρίας, αλλά η μάθηση δεν τελειώνει ποτέ, οπότε κάθε μέρα είναι μια νέα μέρα, για να μάθω κάτι νέο, να δημιουργήσω ή να χτίσω ιδέες και να φτιάξω καλύτερα και πιο νόστιμα πιάτα. Να δημιουργήσω ή να χτίσω ιδέες και να φτιάξω καλύτερα και πιο νόστιμα πιάτα». Οι Αρχές πάντως έχουν στα χέρια τους το κινητό του 29χρονου, το οποίο αναμένεται να «μιλήσει» και διαφωτίσει μεταξύ άλλων πού ήταν εκείνο το πρωινό ο κατηγορούμενος, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την επόμενη Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Το χρονικό

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου. Ο δράστης που παραμόνευε στον κήπο του σπιτιού, άνοιξε πυρ μόλις το θύμα βγήκε από την εξώπορτα. Άρχισε να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο. Το θύμα που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μεταξύ ζωής και θανάτου, κέρδισε τη μάχη για τη ζωή του.

Ο 38χρονος κατήγγειλε ως δράστη τον νυν σύντροφο της πρώην συζύγου του, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στην περιοχή της επίθεσης τρεις κάλυκες από 9άρι πιστόλι. Όπως είπε ο τραυματίας στους αστυνομικούς, ο άντρας που υποστηρίζει ότι τον έβαλε στο στόχαστρο, είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να τον πατήσει με το αυτοκίνητό του.

«Είχανε μια αντιζηλία προς το πρόσωπό μου»

Η πρώην σύζυγος του 38χρονου αναφέρει για θύμα και δράστη της επίθεσης: «Είχανε μια αντιζηλία προς το πρόσωπό μου. Προσπάθησα εγώ να ηρεμήσω τα πνεύματα γενικότερα. Υπήρχε μια, έτσι, έντονη διάθεση, σε φάση ζήλειας όμως, όχι κάτι άλλο τρελό, ούτε έχουνε παίξει ποτέ ξύλο ή να βριστούνε ή κάτι τέτοιο. Καμία σχέση. Απλά, έτσι, μια ζήλεια μέσα του (του δράστη)». Αναφερόμενη στον 29χρονο είπε: Γενικότερα, του είχα αναφέρει ανά διαστήματα, ότι χρειάζεται να δει κάποιον ειδικό για κάποια πράγματα, με τον τρόπο που τα αντιμετώπιζε, θα πω. Του είχα πει, ότι θα πρέπει να επισκεφτεί έναν ψυχολόγο ή ψυχίατρο».

Συνέχισε δε λέγοντας για τον δράστη: «Με καλέσανε κιόλας από το νησί, στο οποίο πήγε για σεζόν να εργαστεί, όταν εγώ του είπα “σήκω φύγε από το σπίτι μου”, γιατί ήταν δικό μου το σπίτι και με καλέσανε και μου είπανε, ότι με καλούν από το ψυχιατρείο του νησιού και ότι θέλουνε να μου κάνουν μερικές ερωτήσεις για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και αν μπορώ εγώ να τον πείσω να παίρνει την αγωγή του. Εγώ απάντησα πάρα πολύ όμορφα και ευγενικά στον άνθρωπο, ότι “καμία σχέση δεν έχω πλέον με αυτόν τον άνθρωπο, δεν έχω καμία επικοινωνία, δεν είμαι εκεί για να μπορέσω να βοηθήσω ή να τον πείσω, ότι έχουμε πάρει χωριστούς δρόμους και ότι είμαστε και σε διαφορετικά μέρη”.

Επειδή ο υποτιθέμενος, αναφερόμενος δράστης, λέει ότι εγώ είμαι το πιο κοντινό του πρόσωπο, γιατί θέλει μόνο σε εμένα να μιλήσει και επειδή δεν είχε καλές επαφές με τους γονείς του, κάλεσε εμένα, αυτό μου είπε ο γιατρός. Δεν έχω κρατήσει ημερομηνίες. Έχει γίνει δύο φορές, με έχουνε καλέσει από το νησί, με έχει καλέσει αυτός ο γιατρός. Αφού χωρίσαμε, αφού πέρασε και ένας μήνας, έπειτα δέχτηκα αυτή τη κλήση».

Τα επεισόδια του 38χρονου με την πρώην σύζυγό του

Όπως φαίνεται, ο χωρισμός της φερόμενης ως «πέτρας του σκανδάλου» με τον 38χρονο σύζυγό της δεν ήταν βελούδινος. Στις 29/12/21 στις 04:40 πάνε και οι δύο στο Αστυνομικό Τμήμα. Εκεί, η 27χρονη κάνει μήνυση για «ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη» και «εξύβριση» που έλαβε χώρα στις 03:00 στο σπίτι τους. Στη συνέχεια ο 38χρονος απαντά με μήνυση για «ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη», «εξύβριση» και «ψευδή καταμήνυση».

Η επόμενη καταγραφή στις Αρχές είναι το 2024, όπου η 27χρονη και ο 38χρονος έχουν ήδη χωρίσει και έχουν αποκτήσει ένα αγοράκι 3,5 ετών. Είχαν μεταξύ τους συμφωνία να παίρνει ο πατέρας το παιδί κάθε δεύτερη Κυριακή. Στις 04/08/24 στις 23:20 η 27χρονη κατήγγειλε, ότι ο 38χρονος πήρε τον γιο τους και αντί να τον επιστρέψει στις 21:00, της ανακοίνωσε τηλεφωνικά ότι έφυγαν για Ξυλόκαστρο και θα γυρίσουν μετά από 15 μέρες.

Οι έρευνες για τη μυστηριώδη υπόθεση συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να αξιολογούν όλα τα στοιχεία, σε μια προσπάθεια να φθάσουν στην άκρη του νήματος.