Ο πρώην αριστερός μπακ της Εθνικής Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα, Τζόρντι Άλμπα, θα αποσυρθεί στο τέλος της τρέχουσας σεζόν του MLS (Major League Soccer).

Ο 36χρονος κέρδισε το Euro 2012 με την Ισπανία και το Champions League με τη Μπαρτσελόνα το 2015, ενώ το 2023 αποφάσισε να ταξιδέψει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για την αμερικάνικη Ίντερ Μαϊάμι, όπου βρήκε ξανά τους συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι, Σέρχιο Μπουσκέτς και Λουίς Σουάρεζ.

Η Ίντερ Μαϊάμι έχει προκριθεί στα πλέι-οφ, τα οποία είναι προγραμματισμένα να ολοκληρωθούν στις αρχές Δεκεμβρίου.

«Ήρθε η ώρα να κλείσω ένα πραγματικά σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου», δήλωσε ο Άλμπα σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

«Αποφάσισα να τερματίσω την επαγγελματική μου καριέρα στο ποδόσφαιρο στο τέλος της φετινής σεζόν. Το κάνω με απόλυτη πεποίθηση, με ηρεμία και με χαρά».

Ο Άλμπα αποσύρθηκε από το διεθνές ποδόσφαιρο το 2023, έχοντας 93 συμμετοχές με την Ισπανία.