Σα να μην έλειψε ποτέ!

Ο Λιονέλ Μέσι ταλαιπωρήθηκε από τον τραυματισμό που αποκόμισε στον αστράγαλο στον τελικό του Copa America και χρειάστηκε να μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες, όμως η επιστροφή του ήταν τόσο εντυπωσιακή όσο αναμενόταν.

Η Φιλαδέλφεια Γιούνιον μπορεί να προηγήθηκε, μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης για την 28η αγωνιστική του MLS, ωστόσο ο Αργεντινός σταρ ανέλαβε δράση και στο 26ο λεπτό με αδιανόητη ντρίμπλα άδειασε τον αντίπαλο του, πλάσαρε και ισοφάρισε σε 1-1.

HAD TO BE HIM!! 🐐 pic.twitter.com/GgdoFHFgzu

