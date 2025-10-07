Από τις 24 Σεπτεμβρίου, όταν ο ΑΣ ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε επισήμως ότι έχει παραλάβει την εισήγηση της Επιτροπής που ο ίδιος όρισε, δεν υπήρξε η παραμικρή συνέχεια. Τότε, στη σχετική ανακοίνωση, ξεκαθαριζόταν πως «το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει ακόμα συνεδριάσει ώστε να αξιολογήσει την εισήγηση και να καθορίσει τους τελικούς όρους του MoU». Έκτοτε, πλήρης σιωπή.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν δύο εβδομάδες, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για συνεδρίαση του Δ.Σ. ή έστω μια ένδειξη προόδου. Η ΠΑΕ από την πλευρά της είχε αποστείλει το δικό της σχέδιο μνημονίου ήδη από τις 21 Ιουλίου, ωστόσο το θέμα φαίνεται να έχει «παγώσει» στα συρτάρια του Ερασιτέχνη.

Η παρατεταμένη καθυστέρηση δεν μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα. Δημιουργεί εύλογες απορίες και εντείνει το κλίμα καχυποψίας. Γιατί τόση μυστικότητα; Γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία με την ΠΑΕ; Γιατί το αποτέλεσμα της δουλειάς της Επιτροπής δεν έχει ακόμη φτάσει εκεί όπου πρέπει;

Η πραγματικότητα είναι πως όσο οι μέρες περνούν χωρίς αποφάσεις, τόσο το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου για τη Νέα Τούμπα επιβαρύνεται. Η εντύπωση που δίνεται είναι πως λείπει η συνεννόηση και η αίσθηση επείγοντος – δύο στοιχεία απαραίτητα σε ένα εγχείρημα τέτοιας σημασίας για τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, στις Δυτικές Συνοικίες –όπου η φωνή των οργανωμένων παραμένει ισχυρή– εκδόθηκε μία αιχμηρή ανακοίνωση, με αποδέκτες τόσο τον Ερασιτέχνη όσο και τον Θανάση Κατσαρή προσωπικά. Οι οπαδοί ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις και διαφάνεια, θεωρώντας αδιανόητο να υπάρχει τέτοια καθυστέρηση σε ένα τόσο καίριο ζήτημα για το μέλλον του συλλόγου.

Όσο για τους φιλάθλους, αυτοί περιμένουν πράξεις. Περιμένουν επιτέλους να δουν την περίφημη “Νέα Τούμπα” να παίρνει μορφή και όχι να χάνεται ξανά μέσα σε κύκλους αναμονής, σιωπής και αμφιβολιών.