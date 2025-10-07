Τέσσερις νεκροί πρόσφυγες –ένας άνδρας, δύο γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί– είναι ο τραγικός απολογισμός του ναυαγίου βάρκας που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες προς τη Λέσβο από τα τουρκικά παράλια.

Στην ακτή κατάφεραν να βγουν 34 άτομα, τα οποία περισυλλέχθηκαν από το Λιμενικό Σώμα και μεταφέρονται στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης. Όλοι οι επιβαίνοντες, νεκροί και διασωθέντες, ήταν αφρικανικής καταγωγής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου, στην περιοχή Τσίλια της Γέρας, στη νότια πλευρά του νησιού

Την ώρα του ναυαγίου έπνεαν άνεμοι έντασης έως και 7 μποφόρ, ενώ τα κύματα έφταναν σε ύψος περίπου ενάμιση μέτρου, γεγονός που δυσχέρανε τις προσπάθειες διάσωσης.