Σε συλλήψεις δύο νοσηλευτριών προχώρησε η αστυνομία στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, μετά από καταγγελία ότι έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε ασθενή. Μετά τον σχηματισμό δικογραφίας, οι δύο νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες. Τη δική της απάντηση σε αυτό το περιστατικό, έδωσε η Ματίνα Παγώνη, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ.

Η κα Παγώνη μιλώντας σε ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ανέφερε: «Έκανε μια αλλεργική αντίδραση που αντιμετωπίστηκε αμέσως. Οι δύο νοσηλεύτριες ήταν στη βραχεία νοσηλεία. Νοσηλευόταν η κοπέλα αυτή και επανήλθε και σήμερα ή αύριο νομίζω θα πάρει εξιτήριο. Διότι, αν ήταν αναφυλακτικό σοκ τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά». Όσον αφορά το φάρμακο, η κα Παγώνη επισήμανε ότι ήταν να δοθεί σε άλλη ασθενή αλλά δόθηκε στη συγκεκριμένη.

«Έχει δοθεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου να γίνει Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Θα κατατεθούν τα πάντα. Θα δουν τα βιβλία, τι έχει γραφτεί, τι ακριβώς υπάρχει στο φάκελο της ασθενούς, τι έχει καταγραφεί. Αν είναι αλλεργικό άτομο ή αν δεν είναι, τι έχει γίνει λοιπόν. Από ‘κει και πέρα το πόρισμα της ΕΔΕ είναι αυτό που θα βοηθήσει όλους να δουν τι ακριβώς έγινε», είπε στη συνέχεια η κα Ματίνα Παγώνη.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν. Και είμαι σαφής σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω, ανεξάρτητα από το γεγονός, είναι ότι εμείς θέλουμε νοσηλευτικό προσωπικό, προσλήψεις γρήγορες. Αυτά διεκδικούμε (…). Ζητάμε λοιπόν, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και νοσηλευτών και γιατρών».

Παράλληλα, τόνισε: «Ανθρώπινα λάθη γίνονται παντού και θέλω να ήμαστε όλοι δίκαιοι. Το καταλαβαίνω ότι εδώ πρόκειται για ανθρώπινες ζωές και μάλιστα απαντώ και μόνη μου σε αυτά που μου είπατε: Μα είναι δυνατόν; Τρία λάθη μέσα σε τόσο λίγο διάστημα; Και αυτό μπορεί να συμβεί. Όμως, πρέπει να είμαστε λίγο επιεικείς και μόλις συμβεί κάτι, αμέσως μην ξεκινάμε εναντίον των νοσηλευτών, των γιατρών κλπ. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα. Τα κατανοώ όλα. Έχω ζήσει το νοσοκομείο και έχω νοσηλευτεί σε δημόσια νοσοκομεία. Γι’ αυτό λοιπόν χρειάζεται και λίγο να βλέπουμε τα πράγματα και από διαφορετική οπτική γωνία. Δηλαδή, ότι είναι και τα ανθρώπινα λάθη μέσα και στα θέματα της υγείας».