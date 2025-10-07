Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε σε κινηματογραφική αίθουσα. Όπως μετέδωσε το ΕΡΤΝews, που παρουσίασε και το αποκλειστικό βίντεο, το περιστατικό έγινε μέσα σε σινεμά στου Ρέντη όταν ομάδα νεαρών πιάστηκε στα χέρια με κάποια άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία, μόλις είχε ολοκληρωθεί η προβολή της ταινίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο λόγος φαίνεται να ήταν ότι οι νεαροί έκαναν φασαρία κατά την διάρκεια της προβολής και ενοχλούσαν τους υπόλοιπους θεατές. Όταν τελείωσε η ταινία ξέσπασε καβγάς με αρκετούς να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ το περιστατικό δεν σταμάτησε εντός της κινηματογραφικής αίθουσας, καθώς οι νεαροί τους περίμεναν έξω, θέλοντας να συνεχίσουν την φασαρία. Μάλιστα, φέρεται να κρατούσαν δύο τούβλα στα χέρια τους με σκοπό να τους επιτεθούν. Ευτυχώς δεν υπήρξε συνέχεια και το περιστατικό έληξε εκεί.