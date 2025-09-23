Μηνύσεις αντάλλαξαν εργαζόμενος και εργοδότης σε κατάστημα εστίασης στον Βόλο, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο 25χρονος εργαζόμενος φέρεται να είχε προηγουμένως υποβάλει την παραίτησή του και ανέμενε την καταβολή των δεδουλευμένων για τον μήνα Σεπτέμβριο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο κατάστημα, σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός με τον εργοδότη του, τον οποίο ο εργαζόμενος κατηγορεί ότι τον χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ενώ κατά τη μεταφορά του στο Αστυνομικό Μέγαρο Βόλου, ο 25χρονος υποστηρίζει ότι υπέστη εκ νέου βίαιη συμπεριφορά, αυτή τη φορά από αστυνομικό, ο οποίος σύμφωνα με τη μήνυσή του τον άρπαξε από τον λαιμό και τον εξύβρισε.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί κατέθεσαν μήνυση κατά του 25χρονου, κατηγορώντας τον για απειλή, αντίσταση, σωματική βλάβη και εξύβριση. Ο ίδιος υπέβαλε μήνυση κατά του εργοδότη του για σωματική βλάβη και κατά των αστυνομικών για ψευδή καταμήνυση.