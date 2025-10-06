Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε στην παρουσία εξαρτημάτων ξένης κατασκευής σε ρωσικά οπλικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν σε πρόσφατες επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών.

Όπως υποστήριξε, κατά τη διάρκεια των μαζικών επιθέσεων της 5ης Οκτωβρίου, εντοπίστηκαν 549 οπλικά συστήματα που περιείχαν συνολικά πάνω από 100.000 εξαρτήματα κατασκευασμένα εκτός Ρωσίας. Σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι τα εξαρτήματα αυτά προέρχονται από εταιρείες με έδρα σε εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Βρετανία και η Κίνα.

In the fourth year of the full-scale war, Russia continues to obtain components for producing weapons. During the massive combined strike on Ukraine on the night of October 5, Russia used 549 weapon systems containing 102,785 foreign-made components — from companies in the United… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2025

Τα ξένα τεχνολογικά στοιχεία που εντοπίζονται, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μικροεπεξεργαστές, αισθητήρες, υπολογιστικά συστήματα και μετατροπείς, που χρησιμοποιούνται σε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροχήματα (drones). Παράλληλα, ανέφερε ότι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι όπως οι Iskander και Kinzhal, φέρεται να ενσωματώνουν τεχνολογίες εισαγόμενες από τη Δύση.

Επίσης ο Ζελένσκι επισήμανε ότι η Ουκρανία έχει ήδη υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στους διεθνείς εταίρους της, με στόχο τη μείωση της διαρροής τέτοιων εξαρτημάτων προς τη Ρωσία. «Οι εταίροι μας έχουν λεπτομερή στοιχεία για τις εταιρείες και τα προϊόντα που πρέπει να εξεταστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων, με στόχο μεταξύ άλλων το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, γεγονός που έχει προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της χώρας.