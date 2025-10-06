Η τεχνολογία, τα ρομπότ, τα εργαλεία AI και τα γενετικά – γλωσσικά μοντέλα — έχουν αλλάζει ραγδαία τη σύνθεση των επαγγελμάτων. Οι αναφορές που εξετάζουν την εξέλιξη της αγοράς εργασίας προβλέπουν ότι οι ρουτινικές, επαναλαμβανόμενες και εύκολα περιγραφόμενες εργασίες θα μειωθούν περισσότερο από άλλες. Οι παρακάτω θέσεις στηρίζονται σε πρόσφατα δεδομένα και αναλύσεις· ωστόσο υπάρχει αβεβαιότητα.

Ταμίες

Αυτοματοποιημένα ταμεία, συστήματα χωρίς ταμείο (cashier-less), τεχνολογίες RFID και mobile/online πληρωμές μειώνουν την ανάγκη για παραδοσιακούς ταμίες. Πολλές μελέτες/έρευνες και η WEF το καταγράφουν ως μία από τις πιο ταχέως μειούμενες επαγγελματικές ομάδες. Επίσης η αγορά συστημάτων self-checkout αναπτύσσεται σημαντικά.

Υπάλληλοι καταχώρησης δεδομένων

Τα εργαλεία OCR, RPA και τα LLMs αυτοματοποιούν το τράβηγμα, καθαρισμό και οργάνωση δεδομένων· πολλοί από τους χειροκίνητους ελέγχους αντικαθίστανται από pipelines αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας και αναλύσεις για τη γένεση εργασιών αναδεικνύουν υψηλή έκθεση αυτών των ρόλων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ταχυδρομικοί υπάλληλοι

Η ηλεκτρονική επικοινωνία μείωσε τη γραμματόσημη αλληλογραφία· οι ταχυδρομικές υπηρεσίες επενδύουν σε αυτόματες γραμμές διαλογής και ρομποτική για πακέτα. Οι επίσημες εκθέσεις (USPS OIG, BLS) δείχνουν σαφή πτώση όγκων και προβλέψεις μείωσης προσωπικού σε σχετικούς ρόλους.

Ταμειακοί υπάλληλοι τραπεζών

Η ψηφιακή/κινητή τραπεζική, τα ATMs/βοηθητικά kiosks και τα αυτοματοποιημένα back-office συστήματα έχουν ήδη μειώσει αίτηση για ταμίες· οι προβλέψεις απασχόλησης (BLS) δείχνουν σημαντική πτώση για την προσεχή δεκαετία.

Ταξιδιωτικοί σύμβουλοι

Οι online travel agencies (OTAs) και οι πλατφόρμες κράτησης αυτοματοποιούν προτάσεις, κράτηση εισιτηρίων και πακέτων· η αγορά OTA δείχνει μεγάλη ανάπτυξη, μειώνοντας τη ζήτηση για παραδοσιακό «δείκτη» υπηρεσιών κράτησης. (Σημ.: εξειδικευμένοι σύμβουλοι/πολυτελείας πιθανώς επιβιώσουν.)

Τηλεφωνικοί υπάλληλοι

Φωνητικά ρομπότ, αυτοματοποιημένα συστήματα routing και generative-AI «ατζέντες» μπορούν να εκτελούν μεγάλες ποσότητες εισερχόμενων/εξερχόμενων επαναλαμβανόμενων κλήσεων και απλών πωλήσεων/ερωτήσεων· ήδη υπάρχουν εταιρικές απολύσεις και μετατροπές ρόλων λόγω AI.

Μεταφραστές

Τα μοντέλα μετάφρασης και τα LLMs έχουν βελτιωθεί ραγδαία Ήδη εμπορικά έργα και απλές μεταφράσεις/διόρθωση κειμένου εκτελούνται με εργαλεία AI, μειώνοντας ζήτηση για ρουτινική δουλειά. Έρευνες και σφυγμομετρήσεις επαγγελματιών δείχνουν σημαντική ανησυχία.

Βασικοί εργάτες γραμμής παραγωγής

Η ρομποτοποίηση της βιομηχανίας (αύξηση robot density, cobots, αυτοματοποίηση pick-and-place) απειλεί ρουτινικές χειρωνακτικές εργασίες. Ο ρυθμός εγκατάστασης βιομηχανικών ρομπότ έχει διπλασιαστεί σε λίγα χρόνια. Σε πολλές χώρες η αυτοματοποίηση της παραγωγής αναμένεται να περιορίσει αυτές τις θέσεις ως το 2035.