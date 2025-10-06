Νέο κύμα ουκρανικών επιθέσεων με στόχο στρατηγικές ρωσικές εγκαταστάσεις καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν στάσιμες, περισσότερο από τριάμισι χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών στη δυτική Ρωσία, καθώς και τερματικό πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία. Αναφέρθηκαν «πολλές εκρήξεις» στο εργοστάσιο Y. M. Sverdlov, το οποίο φέρεται να προμηθεύει τον ρωσικό στρατό με κρίσιμα υλικά, ενώ φωτιά ξέσπασε μετά την επίθεση στον σταθμό πετρελαίου στη Φεοντοσίγια (Θεοδοσία), στη νοτιοανατολική Κριμαία.

Το ουκρανικό επιτελείο ανακοίνωσε, επίσης, ότι καταστράφηκε αποθήκη πυρομαχικών στην Κριμαία, ενώ μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) χτύπησαν το διυλιστήριο της Rosneft στην Τουαψέ, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, προκαλώντας φωτιά σε κτίριο του προσωπικού ασφαλείας.

Η Μόσχα απάντησε πως επρόκειτο για μία από τις μεγαλύτερες αεροεπιδρομές του πολέμου, ανακοινώνοντας την αναχαίτιση 251 ουκρανικών drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, 40 από αυτά καταρρίφθηκαν πάνω από την Κριμαία, 62 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και 5 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα. Σημειώνεται ότι η Μόσχα συνήθως δίνει στη δημοσιότητα μόνο τον αριθμό των drones που καταρρίπτονται, χωρίς να διευκρινίζει πόσα από αυτά έπληξαν τους στόχους τους.

🔥BREAKING: A massive fire has erupted at the largest oil terminal in occupied Crimea The blaze can be seen from dozens of kilometers away. Fuel shortages in Crimea have already forced authorities to cut public transport routes. The deficit now reaches 56% of demand, and… pic.twitter.com/YVQP53WsYQ — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2025

Ζημιές σε κρίσιμες υποδομές και διακοπές ρεύματος

Στην περιφέρεια του Μπιέλγκοροντ, ο τοπικός κυβερνήτης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ ανακοίνωσε ότι ουκρανικά πλήγματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας χωρίς ρεύμα περίπου 5.400 κατοίκους σε 24 δήμους. Η παροχή έχει ήδη αποκατασταθεί σε σχεδόν 34.000 πελάτες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στη ρωσική πρωτεύουσα, ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν δήλωσε πως ουκρανικό drone αναχαιτίστηκε από την αντιαεροπορική άμυνα καθώς κατευθυνόταν προς τη Μόσχα. Συντρίμμια του UAV εντοπίστηκαν σε κατοικημένη περιοχή και στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Μάχες σώμα με σώμα στο Ποκρόφσκ

Την ίδια ώρα, οι μάχες στην ανατολική Ουκρανία παραμένουν ιδιαίτερα σφοδρές. Ο υποδιοικητής της 25ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας της Ουκρανία Ντμίτρι Λάβρο, δήλωσε ότι ρωσικές ομάδες δολιοφθορέων επιχειρούν εντός της εμπόλεμης πόλης του Ποκρόφσκ, ένας στρατηγικός κόμβος για τις ουκρανικές δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο.

«Ο εχθρός μας ασκεί πίεση, και κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τον απωθήσουμε. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση είναι ισόπαλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χάρτες ανοιχτού κώδικα που καταγράφουν την πορεία των συγκρούσεων δείχνουν ότι η πόλη σταδιακά περικυκλώνεται, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την πίεση σε όλα τα μέτωπα της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

Τέλος, ο Λάβρο πρόσθεσε ότι η χρήση ουκρανικών drones έχει αυξηθεί αισθητά από το 2023, κάτι που, όπως σημείωσε, συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της άμυνας.