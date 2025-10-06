Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, επέκρινε το αμερικανικό πλήγμα σε πλοίο που, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέφερε ναρκωτικά στα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.

Ο Λαβρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, Ιβάν Χιλ, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, «οι υπουργοί εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για την κλιμάκωση των ενεργειών της Ουάσινγκτον στην Καραϊβική, η οποία θα μπορούσε να έχει συνέπειες για την περιοχή».

Το αμερικανικό πλήγμα σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι που επέβαιναν στο πλοίο. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το σκάφος μετέφερε «σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών» οι οποίες, όπως ανέφεραν, «θα δηλητηρίαζαν τον λαό μας».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υπερασπίστηκε την επιχείρηση σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Όπως δήλωσε, διαθέτει την εξουσιοδότηση να πλήττει πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα.

«Αν βρίσκεστε στο ημισφαίριό μας, αν είστε στην Καραϊβική, στα βόρεια της Βενεζουέλας και θέλετε να μεταφέρετε ναρκωτικά στις ΗΠΑ, είστε νόμιμος στόχος του στρατού των ΗΠΑ», προειδοποίησε ο Αμερικανός υπουργός.