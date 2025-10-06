Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα από τα σημαντικότερα εργοστάσια της Ρωσίας για την παραγωγή εκρηκτικών, καθώς και ένα τερματικό πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία, το οποίο υποστηρίζει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Ukrainian General Staff confirms a strike on Sverdlov Plant in the Nizhny Novgorod region, which is one of Russia’s largest manufacturers of explosives. It is capable of filling nearly all types of munitions – aviation and artillery shells, aerial bombs, warheads for… https://t.co/7BKXP9vk9T pic.twitter.com/olGxHetG5K — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 6, 2025

Σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, οι δυνάμεις του Κιέβου εντείνουν τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς ρωσικούς στόχους, με έμφαση σε εγκαταστάσεις πετρελαίου. Η κλιμάκωση αυτή έρχεται τη στιγμή που οι διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, παραμένουν σε αδιέξοδο.

Σε ανακοίνωσή του, το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε ότι «πολλές εκρήξεις» σημειώθηκαν μετά το πλήγμα στο εργοστάσιο εκρηκτικών Y. M. Sverdlov, στη δυτική Ρωσία. Παράλληλα, πυρκαγιά ξέσπασε έπειτα από την επίθεση στο τερματικό πετρελαίου στην πόλη Φεοντοσίγια (Θεοδοσία) της ανατολικής Κριμαίας.

Το επιτελείο πρόσθεσε ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης αποθήκη πυρομαχικών στην κατεχόμενη χερσόνησο, εντείνοντας την πίεση στις ρωσικές στρατιωτικές υποδομές.