Αντιμέτωπη με νέα, διπλή πρόταση μομφής βρίσκεται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την προηγούμενη αποτυχημένη απόπειρα δυσπιστίας εις βάρος της, στα τέλη Ιουλίου.

Η συζήτηση για τις δύο νέες προτάσεις πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την πρόεδρο της Κομισιόν να απευθύνει σθεναρό μήνυμα ενότητας προς τα κράτη-μέλη και τους ευρωβουλευτές, ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Οι αιτίες πίσω από τις προτάσεις μομφής

Οι νέες προτάσεις δυσπιστίας κατατέθηκαν από δύο αντίθετα πολιτικά άκρα: τους «Πατριώτες για την Ευρώπη» (Patriots for Europe) και την Ομάδα της Αριστεράς. Κύριοι άξονες της κριτικής είναι η στάση της Επιτροπής στο θέμα της Γάζας, οι εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Mercosur, καθώς και ζητήματα διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη πρόταση μομφής είχε κατατεθεί με αφορμή τις αποκαλύψεις για τις ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και του διευθύνοντος συμβούλου της Pfizer, κατά την περίοδο της πανδημίας – υπόθεση που έγινε γνωστή ως «Pfizergate».

Δυναμική απάντηση με μήνυμα συνοχής

Από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου, η φον ντερ Λάιεν απηύθυνε έναν ιδιαίτερα δυναμικό λόγο, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή συγκυρία ως «την πιο επικίνδυνη των τελευταίων δεκαετιών». Τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής συνοχής απέναντι σε εξωτερικές απειλές, υποδεικνύοντας ως βασικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα τη Ρωσία.

«Οι εχθροί μας θα εκμεταλλευτούν κάθε ρωγμή και διαίρεση», σημείωσε, κάνοντας ειδική αναφορά σε πρόσφατα περιστατικά παραβίασης εναέριων χώρων κρατών-μελών από ρωσικά drones. «Ο Πούτιν επενδύει στις ρωγμές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και δεν το κρύβει», προειδοποίησε.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις ανησυχίες ορισμένων ευρωβουλευτών για τη στάση της Επιτροπής σε θέματα όπως η Ουκρανία η Γάζα και οι εμπορικές σχέσεις, χαρακτηρίζοντας τις «θεμιτές». Δεσμεύτηκε, μάλιστα, σε έναν κοινό διάλογο για εξεύρεση απαντήσεων, λέγοντας: «Είναι κοινή μας ευθύνη».

Χαμηλές οι πιθανότητες υπερψήφισης

Οι δύο προτάσεις μομφής θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα απορριφθούν, καθώς τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, οι Φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι– αναμένεται να συσπειρωθούν γύρω από την πρόεδρο της Επιτροπής.

Για την υπερψήφιση πρότασης μομφής απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, δηλαδή τουλάχιστον 361 ψήφοι, καθώς και τα δύο τρίτα των παρόντων.