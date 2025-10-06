Λευκός καπνός στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet! Ο Στέλιος Μαλεζάς είναι ο εκλεκτός του ιδιοκτήτη Αχιλλέα Νταβέλη για να αντικαταστήσει τον Γιώργο Πετράκη, μετά τη βαριά ήττα με 2-5 από τον Βόλο στο AEL FC Arena.

Αν και αρχικά το φαβορί ήταν ο Σάββας Παντελίδης,οι συναντήσεις των δυο υποψηφίων με τον Νταβέλη φέρνουν τελικά στον πάγκο της ομάδας το «αουτσάιντερ» της υπόθεσης. Ο 40χρονος προπονητής κατάφερε να κερδίσει στο νήμα και αναμένεται να αναλάβει άμεσα, συμμετέχοντας στην προπόνηση της Τρίτης.

Η ΑΕΛ Novibet μπαίνει σε νέα εποχή με καινούργιο τεχνικό στον πάγκο της, που καλείται να δώσει άλλη πνοή στην ομάδα ενόψει των επόμενων αγώνων και της δύσκολης συνέχειας στην Stoiximan Super League.