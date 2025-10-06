Η νέα ελαιοκομική σεζόν 2025-2026 ξεκίνησε με αισιοδοξία για τους παραγωγούς της Λακωνίας. Η πρώτη παρτίδα έξτρα παρθένου ελαιολάδου (αγουρέλαιο) από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων πωλήθηκε στην τιμή των 7,85 ευρώ το λίτρο, κατά την ανοιχτή δημοπρασία του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, Παναγιώτης Μπασκάκης, τόνισε στα «ΝΕΑ» ότι η τιμή αυτή αποτελεί θετικό σημάδι για την αγορά, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι τον Δεκέμβρη του 2024 η τιμή είχε υποχωρήσει στα 7 ευρώ. Παρά τη μείωση της παραγωγής κατά 20%-25% τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω δάκου και κλιματικής αλλαγής, η ζήτηση παραμένει ισχυρή, με σχεδόν όλο το αγουρέλαιο να εξάγεται στην Ιταλία, όπου εκτιμάται η εξαιρετική του ποιότητα και τα ιδιαίτερα αρώματα.

Η τιμή των 7,85 ευρώ αναμένεται να λειτουργήσει ως βαρόμετρο για τις υπόλοιπες αγορές ελαιολάδου της χώρας, με τους παραγωγούς να ελπίζουν ότι η σεζόν 2025-2026 θα εξελιχθεί με σταθερότητα και χωρίς απρόοπτες πιέσεις στην τιμή παραγωγού.

Η Μεσόγειος σε σταυροδρόμι

Στο διεθνές πεδίο, το ισπανικό ελαιόλαδο, κορυφαίος παίκτης στις αγορές, αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη, επενδύσεις σε νέες τεχνικές καλλιέργειας, εκσυγχρονισμό αρδευτικών συστημάτων, προστασία βιοποικιλότητας και έρευνα για ανθεκτικότερες ποικιλίες. Χωρίς στρατηγικό σχέδιο, το ελαιόλαδο κινδυνεύει να γίνει είδος πολυτελείας, χάνοντας τον ρόλο του ως βασικό συστατικό της καθημερινής διατροφής.

Η κρίση αυτή αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της αδυναμίας προσαρμογής. Αν η Ισπανία και συνολικά η Μεσόγειος δεν βρουν λύσεις, ο «υγρός χρυσός» απειλείται να χάσει τη λάμψη του, με οικονομικό πλήγμα αλλά και πολιτιστική απώλεια για τον μεσογειακό τρόπο ζωής.