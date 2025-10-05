Ισραηλινή αντιπροσωπεία μεταβαίνει στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, ενώ ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Η αποστολή της ισραηλινής αντιπροσωπείας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα υπό τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ .

θα πραγματοποιηθεί τη υπό τον . Οι συνομιλίες αφορούν το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα και θα διεξαχθούν στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου .

και θα διεξαχθούν στο . Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ , δήλωσε ότι εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, οι μάχες στη Γάζα θα συνεχιστούν.

, δήλωσε ότι εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, οι μάχες στη Γάζα θα συνεχιστούν. Ο Ζαμίρ τόνισε ότι δεν υπάρχει κατάπαυση πυρός, αλλά πολιτική αξιοποίηση των στρατιωτικών επιτυχιών για διπλωματικά οφέλη.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, θα μεταβεί αύριο στην Αίγυπτο.

Στόχος της επίσκεψης είναι η συμμετοχή στις συνομιλίες που αφορούν το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην Ερυθρά Θάλασσα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Παράλληλα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστούν αν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου αποτύχουν.

Όπως ανέφερε ο Ζαμίρ, «Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση: οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα μέσα και τις επιτυχίες που είχατε επί του πεδίου για να τις μεταφράσουν σε διπλωματικά κέρδη. Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», μιλώντας σε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.