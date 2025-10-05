Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και μίλησε για τη σημαντικότητα της νίκης απέναντι στους ερυθρόλευκους και το πόσο σημαντική είναι αυτή για την ψυχολογία της ομάδας του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε πως το πιο σημαντικό ήταν πως ο Δικέφαλος του Βορρά δεν έχασε την ισορροπία του και πως σύμφωνα με τα όσα είπε, η ομάδα του έκανε το τέλειο παιχνίδι, όσον αφορά το πάθος και την ένταση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου:

«Ένα παιχνίδι που κερδίζεις τον Ολυμπιακό σίγουρα σου δίνει ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση. Κατά τη δική μου γνώμη, είτε στο σημερινό είτε στο επόμενο είτε στο προηγούμενο παιχνίδι, η ομάδα με τη μεγαλύτερη οξυδέρκεια είναι αυτή που θα κερδίσει στο τέλος.

Και τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν κακά, απλά κάτι μας έλειψε, ήμασταν άτυχοι. Σήμερα ξεκινήσαμε με μία έλλειψη αυτοπεποίθησης, όμως μετά την ανάπαυλα κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι από άποψη έντασης και πάθους και καταφέραμε να κερδίσουμε.

Ο κόσμος κρίνει τα αποτελέσματα, αυτά βλέπει και μπορεί να πιστεύει ότι είμαστε εδώ και μήνες σε μία καταστροφή. Τα αποτελέσματα δεν λειτουργούσαν υπέρ μας, αλλά θα πρέπει να δούμε και το δύσκολο πρόγραμμα που είχαμε. Το σημαντικό είναι να κρατάμε την ισορροπία σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν πολλά συναισθήματα.

Ο κίνδυνος είναι να χαθεί ισορροπία, εμείς σήμερα δείξαμε ότι ακόμα την έχουμε. Αυτά που είπαμε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είναι μεταξύ μας».