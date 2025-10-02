Ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, στο μομέντουμ που έχει η ομάδα του μετά τα τελευταία αποτελέσματα, αλλά και στις δυσκολίες που περιμένει να συναντήσει απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται υπό πίεση και «ψάχνει» την πρώτη του νίκη στη σεζόν.

Παράλληλα, τόνισε πως ο ΠΑΟΚ χρειάζεται συγκέντρωση και καθαρό μυαλό, ώστε να διεκδικήσει με τις πιθανότητες του ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στον στόχο της πρόκρισης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου στο «Μπαλαΐδος»:

Για το τι παιχνίδι μπορούμε να περιμένουμε όταν παίζουν δυο ομάδες που έχουν σερί χωρίς νίκη: «Δεν σκέφτομαι έτσι, δεν βλέπω έτσι τα πράγματα. Ειναι μια άλλη μέρα αύριο, είναι ένα άλλο ματς αύριο. Εμείς πρέπει να αναλύσουμε τον αντίπαλο, την δική μας κατάσταση. Από την πλευρά σας είναι ευκολο να πεις ότι μια ομάδα ειναι σε κρίση, η Θέλτα. Ειναι κάπως περίπλοκο. Όπως είπε και ο Ζοάν είναι μια ομάδα η Θέλτα που της αρεσει να κρατάει την μπάλα στα πόδια της, της αρέσει να… ξεζουμίσει τον αντίπαλο της με την κατοχή. Εμείς πρέπει να βγάλουμε αντίδραση. Όσο δύσκολο παιχνίδι ειναι για εμάς, είναι και για την Θέλτα. Πρέπει να είμαστε 110% έτοιμοι πνευματικά. Είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να είμαστε επικίνδυνοι και με αλλά και χωρίς την μπάλα».

Για την κατάσταση με τα δυο μεγάλα ματς σε τρεις μέρες και την διαχείριση από την πλευρά του: «Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για την διαχείριση γιατί η κάθε λεπτομέρεια θα μετρήσει. Έχουμε ένα ρόστερ με παίκτες που παίζουν πολύ και χρειάζεται να έρθουν άλλοι από τον πάγκο για να δώσουν βοήθειες. Την Κυριακή χρειάζεται να βρουμε φρεσκάδα, με την Θέλτα πρέπει να έχουμε τρεξίματα σε έναν τέτοιο αγώνα αυτού του επιπέδου».

Για την μη αποτελεσματικότητα στην επίθεση και τα ατομικά λάθη που οδήγησαν σε φάσεις ή γκολ του αντιπάλου: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό. Αυτό ομως ειναι μια πραγματικότητα. Χάσαμε απίθανες ευκαιρίες σε αυτά τα τέσσερα ματς. Με άδεια εστία, από πολύ καλή θέση μέσα από την περιοχή και πολλά άλλα. Προκαλεί εκνευρισμό το να μην κερδίσεις όταν χάνεις τέτοιες ευκαιρίες, αλλά έτσι ειναι το ποδόσφαιρο. Δουλεύεις πάνω σε πολλά πράγματα και δεν σου βγαίνει τίποτα και κάποιες άλλες φορές με μια ευκαιρία πετυχαίνεις ένα γκολ και παίρνεις το ματς. Όντας πιο ήρεμος σήμερα μπορεί να σας πω ότι παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, δημιουργούμε, παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν έχουμε παρατήσει σε κανένα σημείο κάποιον αγώνα και για εμένα αυτό ειναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρέπει να ειμαστε πιο προσεκτικοί, γιατί δεν ειναι εντάξει για τις δικές μας προσδοκιές και τις απαιτήσεις που έχουμε κυρίως από τους εαυτούς μας, το να μην κερδίζουμε τετοια παιχνίδια όπως αυτό στην Τρίπολη. Για μένα το πιο σημαντικό ήταν το γκολ που δεχτήκαμε έναν πολύ αφελή και ανόητο τρόπο για το 2-3 στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, γιατί θα ηταν διαφορετικό το να πάμε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-3. Βλέπω μια ομάδα που παίζει καλά πάντως και αποδίδει σε υψηλά στάνταρ».

Για τον αγώνα στην Τριπολη που έχασε μια νίκη από διαφορά δυο τερμάτων και το πως θα αντιμετωπίσει την Θέλτα: «Ειναι δυο διαφορετικές καταστάσεις, δυο διαφορετικές ομάδες. Η Θέλτα δεν ειναι η ομάδα που κυριαρχεί στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά στο γήπεδο της. Εντός έδρας λόγω και του κοινού παίζει επιθετικά και αγαπάει να έχει την μπάλα στα πόδια. Το καλύτερο σενάριο ειναι όταν έχουμε την μπάλα εμείς, ειναι να μην την δώσουμε εύκολα στον αντίπαλο και να έχουμε καλές επιλογές. Ειναι μια άλλη πρόκληση για εμάς σε σχέση με αυτή στην Τρίπολη. Με την Βιγιαρεάλ πέτυχε γκολ στο τέλος του ματς ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ και με την Τζιρόνα έγινε κάτι παρόμοιο, αλλά στα περισσότερα παιχνίδια ειδικά στην έδρα της προσπάθησε από την αρχή να επιβάλλει τον ρυθμό της. Θα είναι ένα παιχνίδι ειδικών καταστάσεων. Η Θέλτα θέλει να παίξει, εμείς θέλουμε να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας και είναι σίγουρο πως η Θέλτα έχει μια πολύ καλή γνώση στο να κρατάει την κατοχή. Το γήπεδο θα ειναι γεμάτο και ειναι λογικο να ψάξουν από νωρίς να δημιουργήσουν καταστάσεις, το πιο σημαντικό ειναι ότι πως δεν ξέρουμε πως θα πάει το παιχνίδι».

Για τα τέσσερα σημαντικά ματς που έρχονται σε Ελλάδα και Ευρώπη και το αν περιμένει από τους παίκτες με προσωπικότητα να βγουν μπροστά: «Για μένα ειναι περίπλοκη απάντηση σε αυτου του είδους τις ερωτήσεις. Έχω την δική μου προσέγγιση στα παιχνιδια και την ανάλυση που κάνω σε κάθε παιχνίδι. Δεν ειναι δίκαιο να σκεφτώ και τα τέσσερα ματς σε ένα, με ενδιαφέρει αυτή την στιγμή ο αγώνα με την Θέλτα. Ξέρετε πολύ καλά πως δουλεύω και ότι πάντα λέω την αλήθεια. Ζω αυτή την περίοδο και διαπιστώνω σαν να ειναι το τέλος του πρωταθλήματος και εμείς είμαστε στην ζώνη του υποβιβασμού!

Δεν γίνεται να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, πρέπει όμως να έχουμε την ιδανική προσεγγίση και την ηρεμία για να μπορούμε να βγουμε και να τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να κρατάμε τα θετικά από ότι κάνουμε και να διορθώσουμε όσα δεν μας αρέσουν. Το να κοιτάμε τον ορίζοντα των τεσσάρων αγώνων δεν ειναι σωστό. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 8-9 μήνες και θα περάσουμε και δύσκολα και ωραια πράγματα. Το ρίσκο είναι να χάσουμε τα πάντα αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στην δουλειά για να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα περισσότερο. Πρέπει να ξεπεράσουμε από αυτή την τοξική κατάσταση με τις συζητήσεις και τις αναλύσεις. Αν το αφήσουμε να μπει μέσα μας τα πράγματα δεν θα ειναι καλά για εμάς».

Για το ποιο θα ειναι το σημείο κλειδί για τον αγώνα: «Η Θέλτα έχει παίκτες όπως ο Μάρκος Αλόνσο, ο Ιγκλέσιας, ο Άσπας, ο Γιουγκτλά, έχει έναν τερματοφύλακα με εμπειρία από αγώνες του κορυφαίου επιπέδου. Για μένα το ισπανικό ποδόσφαιρο είναι το καλυτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, αν και κάποιοι πιστεύουν πως ειναι το αγγλικό. Αυτό το πιστεύω για την ποιότητα των ομάδων και την εικόνα που δείχνουν τα παιχνίδια ανεξαρτήτως το ποιος παίζει. Η Θέλτα έχει πίεση για την νίκη γιατί δεν έχει κερδίσει φέτος και γνωρίζω πως ειναι να έχεις ένα σερί χωρίς να κερδίσεις. Έχουμε και εμείς την δικη μας πίεση γιατί δεν έχουμε κερδίσει εδώ και τέσσερα παιχνίδια και γιατί έχουμε δημιουργήσει πάνω από 60 ευκαιρίες σε αυτά τα ματς, χωρίς να σκοράρουμε σε κρίσιμα σημεία».