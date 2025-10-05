​Ο Παντελής Κωνσταντινίδης, γνώριμος της έντασης τέτοιων αγώνων τόσο από την προπονητική όσο και από την προηγούμενη ποδοσφαιρική του καριέρα στον ΠΑΟΚ, κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση της ομάδας, την σημασία της έδρας και τους παράγοντες που θα κρίνουν τον νικητή σε μια αναμέτρηση που παραδοσιακά κόβει την ανάσα.

Οι δηλώσεις του εστιάζουν στο ιδιαιτέρως βεβαρυμένο πρόγραμμα με τα συνεχόμενα παιχνίδια αλλά και στο ότι θα πρέπει η ομάδα να αφήσω πίσω της αυτό το αίσθημα της κακής ψυχολογίας από τα πέντε σερί ματς χωρίς νίκη.

Αναλυτικά όσα ειπε ο Παντελής Κωνσταντινίδης ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό:

Για το αν έχουν βρεθεί τρόπο να ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ τα προβλήματα σε αυτό το σερί των πέντε αγώνων χωρίς νίκη: «Από αγώνα σε αγώνα είχαμε κάποια διαφορετικά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε. Στην αρχή είχαμε το θέμα με το σκοράρισμα και είχαμε πει πως δεν θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα γιατί ειναι θέμα χρόνου η ομάδα να βρει τον τρόπο να αρχίσει να πετυχαίνει γκολ, τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει να δεχόμαστε κάποια γκολ που μας προβληματίσανε γιατί προσπαθούμε να βρούμε την λύση ούτως ώστε να μην συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς στα τελευταία δυο παιχνίδια, δεχτήκαμε γκολ στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και ατ δυο γκολ αυτά ήταν σημαντικά για το πως μπήκε η ομάδα στα αποδυτήρια. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα αν δεν τα είχαμε δεχτεί αυτά τα γκολ της τελευταίας στιγμής. Σίγουρα καθημερινά δουλεύουμε για να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται, για να μπορέσουμε να κάνουμε την ομάδα όπως θέλουμε να την δούμε».

Για το αν έχει κλονιστεί η αυτοπεποίθηση της ομάδας μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα: «Έχουμε αναλύσει την κατάσταση σχετικά με τα αρνητικά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι αυτά η ομάδα πρέπει να τα ξεπερνάει σχετικά εύκολα γιατί είμαστε όλοι επαγγελματίες, πρέπει να κάνουμε σωστά την δουλειά μας και όταν δουλεύουμε σωστά νομίζω ότι τα αποτελέσματα σιγά-σιγά θα έρθουν προς το μέρος μας. Σίγουρα επηρεάζουν την ψυχολογία της ομάδας όταν δεν έχεις τα αποτελέσματα, αλλά αυτό θα πρέπει να κοιτάμε την συνέχεια, να κοιτάμε μπροστά».

Για τις αλλαγές στο κέντρο της άμυνας από αγώνα σε αγώνα αν έχουν επηρεάσει τα λάθη που γίνονται: «Δεν θεωρώ ότι ειναι θέμα προσώπων ή αλλαγών, τα προβλήματα που αναφέραμε πριν. Νομίζω ότι οι αλλαγές πάντα βασίζονται στο ποιος παίκτης ειναι πιο έτοιμος και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Βασικά εμείς θέλουμε να παίζουν οι ποδοσφαιριστές που ειναι πιο έτοιμοι, έτσι ώστε να παρουσιάζομαστε όσο καλύτεροι γινεται. Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που αν κρατήσεις τους ίδιους τους παίκτες στο γήπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουν και ειναι απολύτως λογικό. Από την άλλη έχουμε ανά 3-4 μέρες έναν αγώνα οπότε ειναι λογικό να υπάρχουν αλλαγές. Δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα με αναμετρήσεις σερί, αλλά νομίζω ότι δεν ειναι αυτό που πρέπει να μας προβληματίζει».

Για το αν έχουν εντοπιστεί τα προβλήματα σε αυτό το διάστημα: «Τα έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα, σίγουρα και θα είμαστε πολύ καλύτεροι στα επόμενα παιχνίδια. Ένας τρόπος υπάρχει για να λύσεις τέτοια ποδοσφαιρικά ζητήματα, η προπόνηση. Όσο μπορούμε να προπονηθούμε είναι η αλήθεια γιατί καταλαβαίνετε μετά από συνεχόμενα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολο να προπονήσεις την ομάδα. Στον λίγο χρόνο που υπάρχει μεταξύ των αγώνων προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα όταν υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια».

Για το αν η επερχόμενη διακοπή θα ειναι ευεργετική για τον ΠΑΟΚ: «Σίγουρα θα ειναι καλή η διακοπή για εμάς, αλλά και πάλι υπάρχουν πολλά παιδιά που θα πάνε στις εθνικές τους ομάδες. Μας χαροποιεί αυτό το γεγονός αλλά από την άλλη δεν μπορείς να δουλέψεις με όλους τους παίκτες».

Για τα προβλήματα που υπάρχουν ενόψει Ολυμπιακού: «Υπάρχουν 1-2 ζητήματα, τα οποία θα αποφασίσουμε την τελευταία στιγμή το κατά πόσο θα ειναι μαζί μας τα παιδιά αυτά τα έχουν».

Για το κοινό σημείο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού με τα δυνατά εκτός έδρας ματς στην Ευρώπη μεσοβδόμαδα: «Και εμείς ταξιδέψαμε στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός ήταν στην Αγγλία. Ηταν και τα δυο πολύ δυνατά παιχνίδια, νομίζω ότι και οι δυο ομάδες θα κάνουν ότι καλύτερο για να παρουσιάσουν τον καλύτερο τους εαυτό μετά από κούραση και ταξίδια. Ο Ολυμπιακός ειναι λίγο πιο τυχερός επειδή έχει μια μέρα παραπάνω για την ξεκούραση του, γιατί γνωρίζουμε σε τέτοιο πρόγραμμα ακόμα και μια ώρα ξεκούρασης είναι σημαντική. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα ειναι δεδομένο, το ξέρουμε και πρέπει να παρουσιαστούμε στο γήπεδο όπως βελτιωμένοι».

Για την ανάλυση του Ολυμπιακού: «Είναι μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο, ξέρει να παίρνει τα αποτελέσματα, είμαι μια έμπειρη ομάδα. Έχει αρκετά μεγάλη ποιότητα και το ντέρμπι αυτό θα ειναι ένας όμορφος αγώνας γιατί και οι δυο ομάδες θέλουν να δημιουργούν».

Για την επέτειο των 26 ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη και αν ειναι ένας λόγος παραπάνω για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι: «Αυτή η ημέρα, είναι μέρα θλίψης για την ομάδα. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε αυτά τα παιχνίδια που έχασαν την ζωή τους. Δυστυχώς έγινε αυτό το άσχημο περιστατικό που μας κλόνισε όλους μας. Εκείνη την ημέρα ήμουν κομμάτι της ομάδας, έπαιζα τότε στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά αυτά τα παιδιά θα ειναι για πάντα στην μνήμη μας. Νομίζω ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία να μπορέσει να δώσει χαρά στον κόσμο, να δώσει χαρά στους κοντινούς ανθρώπους των παιδιών αυτών που χάθηκαν. Την λιγοστή χαρά που μπορούμε να τους δώσουμε, να απαλύνουμε τον πόνο τους. Εύχομαι να ειναι μια μέρα χαράς για την πόλη και για όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ».

Για το που πιστεύει ότι μπορει να κριθεί το παιχνίδι: «Σίγουρα η ομάδα που θα έχει μεγαλύτερη θέληση θα έχει το προβάδισμα. Η ομάδα που θα ειναι πνευματικά πιο έτοιμη θα έχει κάποιες περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει. Θα παίξουν ρόλο οι λεπτομέρειες όπως σε όλα τα ντέρμπι. Για μένα το πιο σημαντικό ειναι το πως θα μπει η ομάδα στο γηπεδο. Οι τακτικές και όλα αυτά έρχονται στην συνέχεια».