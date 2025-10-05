​Μιλώντας στη NOVA, ο Τόμας Κεντζιόρα υπογράμμισε ότι, παρά την απώλεια πέντε συνεχόμενων αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις (ήττες σε Κύπελλο και Ευρώπη, τρεις ισοπαλίες στο πρωτάθλημα), η ομάδα έχει συζητήσει ενδελεχώς τα προβλήματα, έχει εκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο και είναι αποφασισμένη να το εφαρμόσει στο γήπεδο.

Ο Κεντζιόρα τόνισε ότι η σεζόν βρίσκεται ακόμη στην αρχή και υπάρχει άπλετος χρόνος για βελτίωση, ειδικά μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Αναφορικά με την πίεση των αρνητικών αποτελεσμάτων, την χαρακτήρισε λογική και αναπόφευκτη σε μια ομάδα με φιλοδοξίες όπως ο ΠΑΟΚ. Ωστόσο, το κλειδί είναι, αντί να την αισθάνονται, να την εκμεταλλευτούν και να τη μεταφέρουν στον αντίπαλο.

Το κύριο μήνυμά του προς τους φιλάθλους, ειδικά εν όψει της επετείου του δυστυχήματος των Τεμπών (4 Οκτωβρίου 1999), ήταν βαθιά συγκινητικό: «Να είμαστε όλοι μαζί». Ζήτησε από τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα, να είναι όλοι ενωμένοι για να παλέψουν και να φέρουν τη νίκη.

Για το ντέρμπι, προέβλεψε έναν αγώνα γεμάτο μάχες, ένταση, αλλά και ποιότητα, και από τις δύο πλευρές. Το κλειδί για τον ΠΑΟΚ είναι να παραμείνει αφοσιωμένος στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή και να μην αποσπαστεί από τον στόχο.

Οι δηλώσεις του Κεντζιόρα είναι χαρακτηριστικές της κατάστασης που επικρατεί σε έναν μεγάλο σύλλογο μετά από ένα σερί ανεπιτυχών αποτελεσμάτων και αναδεικνύουν τη σημασία της ψυχολογίας και της αμυντικής σταθερότητας.

Η αναφορά στην εκμετάλλευση της πίεσης δείχνει μια ώριμη προσέγγιση στη διαχείριση της κρίσης. Ο Κεντζιόρα ουσιαστικά καλεί την ομάδα να μετατρέψει την εσωτερική αγωνία σε εξωτερική ορμή προς τον αντίπαλο. Σε ένα ντέρμπι, η ψυχολογική ετοιμότητα και η ικανότητα να βγάλεις ένταση είναι εξίσου σημαντικές με την τακτική.

Το κάλεσμα στους φιλάθλους, ειδικά συνδεδεμένο με τη μνήμη των Τεμπών, είναι μια προσπάθεια συσπείρωσης. Η συλλογική μνήμη και η κοινή οδύνη χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα «όλοι μαζί», η οποία σε ένα ντέρμπι μπορεί να δώσει ώθηση στους παίκτες.

«Όλη η ομάδα έχει την ευθύνη»

Ο Κεντζιόρα απάντησε με ειλικρίνεια στο κρίσιμο ζήτημα της αμυντικής αστάθειας και των αλλαγών στα μετόπισθεν. Η φράση «όλη η ομάδα έχει την ευθύνη φυσικά» είναι μια ορθή ποδοσφαιρική αρχή. Ο αμυντικός υπογραμμίζει ότι τα λάθη δεν είναι αποκλειστικά θέμα της αμυντικής γραμμής, αλλά αποτέλεσμα της συνολικής λειτουργίας και του πρέσινγκ από την επίθεση.

Όσον αφορά το ροτέισον, έδειξε επαγγελματισμό, τονίζοντας ότι οι παίκτες πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι, αναγνωρίζοντας την απόλυτη ευθύνη του προπονητή για τις τελικές επιλογές. Αυτό απομακρύνει την εστίαση από τις εσωτερικές διαφωνίες και επαναφέρει τη συνοχή.

Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Κεντζιόρα, πρέπει να επικεντρωθεί στη δική του ποιότητα και στο πλάνο. Δεδομένης της φόρμας και της αμυντικής αστάθειας, η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είναι μια δοκιμασία χαρακτήρα.

Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της ομάδας να: διαχειριστεί την ένταση του αντιπάλου με ψυχραιμία. β) Επικεντρωθεί στην εφαρμογή των οδηγιών, αποφεύγοντας τα ατομικά λάθη που οδήγησαν στις πρόσφατες απώλειες.

Η νίκη στο ντέρμπι δεν θα είναι μόνο βαθμολογικής σημασίας, αλλά και ψυχολογική «ένεση» που θα επιτρέψει στην ομάδα να δουλέψει με ηρεμία κατά τη διάρκεια της διακοπής και να αντιστρέψει το κλίμα.