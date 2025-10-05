Με επίκεντρο την έρευνα και την καινοτομία, με πρωταγωνιστές τους νέους και τις πρωτοπόρες ιδέες τους, διοργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, για 12η συνεχόμενη χρονιά, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η «Βραδιά του Ερευνητή». Το ιστορικό Ίδρυμα, πιστό στο ετήσιο ραντεβού του με τον ευρωπαϊκό θεσμό, άνοιξε τις πύλες του για να υποδεχθεί το κοινό και να παρουσιάσει τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, για πρώτη φορά η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, σε χώρο περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Ο στόχος ήταν να προσελκύσει ακόμη περισσότερους πολίτες και νέους, αναδεικνύοντας τις ερευνητικές προσπάθειες όλων των Ιδρυμάτων της Αττικής – και το εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία.

Από τις 17:00 έως τις 23:00, χιλιάδες επισκέπτες συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή της επιστήμης. Στον χώρο μπροστά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ λειτούργησαν 245 πλήρως εξοπλισμένοι σταθμοί έκθεσης, ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί και σε ερευνητικά εργαστήρια του Ιδρύματος.

Οι επισκέπτες παρακολούθησαν πειράματα, εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, γνώρισαν επιστημονικά όργανα και συνομίλησαν με ερευνητικές ομάδες του ΕΜΠ, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων της Αττικής. Παράλληλα, συμμετείχαν νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστοί, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ζωντανή σύνδεση με το CERN.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, γεμάτη ενθουσιασμό και χαμόγελα. Για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η εκδήλωση αποτέλεσε μια ακόμη ευκαιρία να ανταποκριθεί στο κοινωνικό του κάλεσμα για ακαδημαϊκή αριστεία και συμβολή στην πρόοδο της χώρας.

Θεσμική υποστήριξη και δηλώσεις

Στην επιτυχία της διοργάνωσης συνέβαλαν καθοριστικά οι εργαζόμενοι και οι ερευνητές του Ιδρύματος. Η «Βραδιά του Ερευνητή 2025» τελέστηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σημαντική ήταν επίσης η συνεργασία με τον Δήμο Ζωγράφου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το ΤΜΕΔΕ, την Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και την Αναπτυξιακή Αθήνας.

Ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ι. Κ. Χατζηγεωργίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία της εκδήλωσης, δηλώνοντας: «Η Βραδιά του Ερευνητή ανήκει στους ερευνητές της χώρας με επίκεντρο τη νέα γενιά των επιστημόνων που ήδη συμβάλουν με τα έργα τους στην πρόοδο της επιστημονικής σκέψης και στην παραγωγή νέας γνώσης». Τόνισε επίσης τη σημασία της κοινωνικής διάστασης τέτοιων δράσεων, υπογραμμίζοντας ότι το Πολυτεχνείο «ανταποδίδει συνεχώς το χρέος του προς την κοινωνία».

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σ. Ζαχαράκη, ανέφερε: «Η σημερινή μέρα μας υπενθυμίζει ότι οι ερευνητές και οι ερευνήτριες είναι οι πρωταγωνιστές της προόδου, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής». Πρόσθεσε ότι «η καινοτομία είναι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης» και κάλεσε τους νέους να «τολμήσουν να πειραματιστούν, να παίξουν, να ονειρευτούν».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων και Καθηγητής του ΕΜΠ, Χ. Δούκας, μίλησε για μια βραδιά «αφιερωμένη στη μαγεία της επιστήμης που ξαναχτίζει τη γέφυρα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση και την κοινωνία». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Αθήνα πρέπει να είναι «μια πόλη ανοιχτή στην έρευνα, στις νέες ιδέες και στην καινοτομία».

Μήνυμα για το μέλλον της έρευνας

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, Α. Μοροπούλου, υπογράμμισε ότι η εκδήλωση «αναδεικνύει την καθοριστική συμβολή του δημόσιου Πανεπιστημίου και των ερευνητικών κέντρων στην ανάπτυξη της χώρας». Τόνισε πως η «Βραδιά του Ερευνητή» στοχεύει «στην ενίσχυση της απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης, στην αντιστροφή του brain drain και στη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας των νέων».

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης οι Πρυτάνεις των μεγάλων αθηναϊκών πανεπιστημίων, καθώς και εκπρόσωποι ερευνητικών φορέων, μεταξύ των οποίων ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Καθηγητής Γ. Σιάσος, ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Καθηγητής Σ. Κίντζιος, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Β. Βασδέκης, η Πρύτανις του Παντείου Καθηγήτρια Χ. Κουλούρη, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Μ. Σφακιανάκης, η Πρύτανις της ΑΣΚΤ Καθηγήτρια Ε. Χατζησάββα, ο Πρύτανης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Καθηγητής Γ. Δεδούσης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Π. Καλδής.

Παρόντες ήταν επίσης ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΤΑ Ε. Μπεκιάρης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός, ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κ. Μακέδος, η επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Ν. Ρίγκου, ο Διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ Α. Καραγεώργης, ο Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ Καθηγητής Γ. Πατρινός και ο εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ Ε. Κανέλας.

Κάθε χρόνο, πάνω από δύο εκατομμύρια πολίτες σε 25 χώρες και περισσότερες από 350 ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχουν στη «Βραδιά του Ερευνητή», μια εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της επιστήμης και της έρευνας για την πρόοδο και την ευημερία.