Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η συναυλία που επρόκειτο να δώσει ο Βρετανός ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη στις 7 Οκτωβρίου ακυρώθηκε, καθώς «ο καλλιτέχνης έχει εκφραστεί δημόσια υπέρ του Ισραήλ».

Πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα η ακύρωση, ο Γουίλιαμς είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο τουρκικών ΜΜΕ και χρηστών των social media, οι οποίοι τον χαρακτήριζαν «σιωνιστή» και τον κατηγορούσαν για τις προηγούμενες εμφανίσεις του στο Ισραήλ, αλλά και λόγω της εβραϊκής καταγωγής της συζύγου του.

Επισήμως, η συναυλία ακυρώθηκε «για λόγους ασφαλείας». Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου (όπως της Mirror), υπήρχαν φόβοι για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα.

Σε δήλωσή του, ο Ρόμπι Γουίλιαμς ανέφερε:

«Λυπάμαι πολύ που δεν θα μπορέσω να εμφανιστώ στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη εβδομάδα. Οι δημοτικές αρχές ακύρωσαν την παράσταση για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα ποτέ να κάνω είναι να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαυμαστών μου – η ασφάλειά τους προηγείται».