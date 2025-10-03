Μια μοναδική συναυλία γεμάτη από το ταλέντο και την ενέργεια του Ρόμπι Γουίλιαμς παρακολούθησαν όσοι βρέθηκαν την Πέμπτη στο Καλλιμάρμαρο.

Φορώντας κόκκινα ρούχα, ο διάσημος καλλιτέχνης εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό και έκανε την ατμόσφαιρα να πάρει «φωτιά», ερμηνεύοντας τις μεγάλες επιτυχίες του.

Παρά τον βροχερό καιρό, η θερμοκρασία στο Παναθηναϊκό Στάδιο ανέβηκε και «χτύπησε» κόκκινο.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ήρθε στην Ελλάδα με μια δική του παραγωγή ενώ ο ίδιος, έφτασε από νωρίς στο χώρο, με γυαλιά και καπέλο, ένα κίτρινο καρό ζιπ κιλότ και μια κόκκινη ζακέτα, χαιρετώντας τους θαυμαστές του.

Στο πλαίσιο της συναυλίας του τραγούδησε μόνο για τους Έλληνες φίλους του το «Me and my monkey», ένα τραγούδι που δεν το λέει σε καμία άλλη συναυλία του στο εξωτερικό, εκτός από την Ελλάδα με τον κόσμο να τον αποθεώνει.