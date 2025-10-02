Από νωρίς το μεσημέρι αρκετοί ήταν εκείνοι που φορώντας αδιάβροχα περίμεναν παρά την ισχυρή βροχή έξω από το Καλλιμάρμαρο για να μπουν από τους πρώτους στη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς σήμερα το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο.

Η διοργανώτρια εταιρεία, Detox Events, λέει ότι το μεγάλο μουσικό γεγονός θα πραγματοποιηθεί κανονικά κι αν υπάρξει κάποια αλλαγή θα υπάρξει ενημέρωση μέσα από την ιστοσελίδα της και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεριμένα αναφέρει:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τον καιρό

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της συναυλίας γίνουν πολύ έντονες και δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της, θα υπάρξει έγκαιρα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας http://www.detoxevents.gr, τα social media μας και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το meteo.gr, κατά το υπόλοιπο της Πέμπτης οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν σταδιακά και τα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, καθώς και σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας προς το τέλος του εικοσιτετραώρου κι έπειτα. Ιδιαίτερα για την Αττική, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει μέχρι και το απόγευμα.

Λόγω της συναυλίας παρατείνεται η λειτουργία του Μετρό Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν: